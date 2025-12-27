$41.930.00
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалих

Київ • УНН

 • 6910 перегляди

російська армія атакувала Київ та область ракетами й безпілотниками, спричинивши руйнування в житлових кварталах та на промислових об’єктах. Постраждали 8 осіб, серед них 16-річна дитина, зруйновано приватний будинок та пошкоджено багатоповерхівки.

Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалих

російська армія протягом усієї ночі атакувала Київ та область із застосуванням ракет та безпілотників, спричинивши масштабні руйнування в житлових кварталах та на промислових об’єктах. Про це повідомляють рятувальники, мер міста Віталій Кличко та очільник МВА Тимур Ткаченко, пише УНН.

Деталі

За даними ДСНС України, під вогнем опинилися Вишгородський, Бориспільський, Білоцерківський, Бучанський та Обухівський райони. У Вишгородському районі внаслідок ракетного удару було зруйновано приватний будинок.

Рятувальники дістали з-під завалів одну людину та передали її медикам. На місцях влучань продовжують працювати всі екстрені служби та психологи.

Руйнування житлового сектору в столиці

У Києві зафіксовано пошкодження об’єктів у семи районах. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про прямі влучання БпЛА в багатоповерхівки.

У Дарницькому районі, де БпЛА влучив в 24-поверховий будинок, частково зруйновані 24-ий та технічний поверхи. Постраждалих наразі немає. Наразі в столиці внаслідок атаки ворога постраждали 8 людей. Пʼятьох із них медики госпіталізували. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків палають автівки. У Дніпровському районі, де БпЛА влучив в 18-поверховий будинок, пожежа на третьому поверсі. На пʼятому поверсі під завалами може бути людина. У Дніпровському районі влучання в ДЕПО 

– зазначив Кличко.

Також зафіксовано влучання у Солом’янському районі, де удар припав на 9-й поверх гуртожитку одного з вищих навчальних закладів.

У Деснянському районі пошкоджено дев’ятиповерхівку, у Шевченківському – виникла пожежа на 10-му поверсі житлового будинку.

Постраждалі та поточна ситуація

За інформацією начальника Київської МВА Тимура Ткаченка, кількість постраждалих у столиці зросла до восьми осіб, серед яких 16-річна дитина.

Майже всю ніч триває російська терористична атака на столицю. Наразі маємо ряд локацій, в 7 районах Києва, які постраждали від ворожого обстрілу. Закликаю залишатися в укриттях до відбою тривоги! 

– повідомив Ткаченко.

Окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали гаражні кооперативи та приватний сектор, згоріло кілька автомобілів. Ліквідація пожеж та пошуково-рятувальні роботи тривають.

Ця атака стала однією з найбільш розосереджених за кількістю уражених районів столиці одночасно, оскільки виклики екстрених служб надійшли майже з усіх частин міста протягом однієї години.

Пізніше Кличко заявив, що станом на 09:20 у Києві 11 постраждалих

До медзакладів столиці госпіталізували 8 людей.

Численні пожежі та руйнування: перші фото наслідків російської атаки на Київ27.12.25, 08:29 • 3748 переглядiв

