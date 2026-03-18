Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити заборонено

Опік у побуті можна отримати за лічені секунди: від окропу, пари, гарячого посуду, олії, праски, плити, хімічних засобів для прибирання чи несправного електроприладу.

У перші хвилини після травми вирішальне значення мають чіткі та зважені дії. Саме від них залежить, наскільки глибоким буде ушкодження і чи не доведеться потім лікувати вже не лише сам опік, а й наслідки невдалої допомоги.

УНН розбирався, чому "народні" методи на кшталт льоду та сметани не працюють, що робити у перші хвилини після опіків та коли час викликати "швидку".

Перша допомога при опіках в домашніх умовах

МОЗ і Центр громадського здоров’я наголошують: перша допомога при опіках починається з ізоляції чинника, що викликав опік, охолодження ушкодженої ділянки та захисту рани від додаткового забруднення.

Найперше потрібно забрати людину від джерела опіку. Якщо це гаряча рідина, пара чи полум’я, слід негайно припинити контакт із ними. Після цього – оцінити стан постраждалого, заспокоїти його і переходити до охолодження ураженої ділянки.

Що робити в перші хвилини після опіку

Пошкоджену ділянку слід охолоджувати проточною водою або водою кімнатної температури. За рекомендаціями МОЗ та ЦГЗ, охолодження варто проводити до 20 хвилин, особливо в перші години після травми. Якщо опік невеликий, вода допомагає зменшити температуру тканин, біль і ризик поглиблення ушкодження. Разом із цим потрібно зняти прикраси, годинник, ремені чи тісний одяг поруч із місцем опіку, поки не почав наростати набряк. Якщо тканина прилипла до шкіри, відривати її не можна.

Після охолодження уражену ділянку потрібно прикрити сухою стерильною серветкою, марлевою пов’язкою або чистою тканиною без ворсу. Пов’язка має захищати рану, але не здавлювати її. Якщо біль виражений, можна випити звичне для людини знеболювальне.

Крім того, необхідно пити достатньо води, щоб зменшити ризик зневоднення, особливо коли опік більший за маленьку пляму на шкірі.

Варто пам'ятати: усе це стосується саме першої допомоги, але не повноцінного лікування опіків.

Що не можна робити при опіках

Найпоширеніша помилка при опіках – намагання допомогти постраждалій людині "народними" засобами. На уражену шкіру чи навіть відкриту рану часто наносять олію, сметану, кефір, крем, зубну пасту, спирт, зеленку. У всіх цих методів один недолік: речовини утворюють на поверхні плівку, яка затримує температуру. Через це пошкоджені тканини не охолоджуються, а самі опіки стають глибшими.

Ще одна помилка – це прикладання льоду. Різкий перепад температури спричиняє додаткове ушкодження клітин. Через це лід, крижана вода або холодові пакети можуть не допомогти, а додати нову травму.

Також медики забороняють проколювати пухирі, що утворилися на місці опіку, терти уражену ділянку шкіри, туго бинтувати рану чи накладати на неї вату. Усе це може закінчитися інфікуванням тканин.

Окремо варто сказати про спреї, мазі та засоби "від опіків" з домашньої аптечки. У гострий період головне – охолодити місце опіку. Після цього рану необхідно прикрити стерильною пов'язкою та звернутися за допомогою до лікаря, а не займатися самолікуванням.

Коли можна обмежитися першою допомогою, а коли потрібен лікар

У домашніх умовах можна надати лише першу допомогу при невеликому поверхневому опіку.

Усі інші ситуації потребують допомоги медиків.

За рекомендаціями ЦГЗ, треба негайно телефонувати 103, якщо площа опіку в дорослого становить 10% поверхні тіла або більше, а в дитини 5% або більше. Також екстрена допомога потрібна при опіках очей, дихальних шляхів або коли опік поєднується з іншою травмою.

Іншими словами, якщо місце опіку більше за долоню постраждалої людини, рана видається глибокою, шкіра побіліла, обвуглилася або чутливість різко зменшилася, самостійним доглядом краще не обмежуватися. МОЗ також радить звертатися по допомогу, якщо вас непокоїть вигляд опіку або стан людини погіршується.

Як діяти, якщо опік стався у дитини

Для дітей опіки особливо небезпечні, бо їхня шкіра тонша й ушкоджується швидше. Тому навіть короткий контакт із гарячою рідиною або парою може призвести до серйознішої травми, ніж у дорослого. Саме тому у випадку з дитиною діяти треба оперативно й послідовно: охолодити ушкоджену ділянку прохолодною водою, зняти одяг, якщо він не прилип, дати знеболювальне у віковому дозуванні за потреби й звернутися до лікаря навіть тоді, коли опік здається невеликим.

При цьому надто довге охолодження теж може стати небезпечним. Особливо якщо батьки садять дитину в холодну ванну або надто довго тримають холодовий пакет.

Що робити при хімічному та електричному опіку

Хімічний опік потребує особливої обережності. Якщо речовина потрапила на шкіру, потрібно швидко зняти одяг, взуття і прикраси, якщо вони не прилипли, та промивати уражене місце великою кількістю води. Після цього слід звернутися до лікаря. Самостійно "нейтралізувати" кислоту лугом або навпаки не варто, тому що такі дії можуть лише посилити ушкодження.

При електричному опіку головне правило – негайно усунути дію струму. За можливості треба вимкнути джерело електроенергії або відкинути провід непровідним предметом, а не торкатися постраждалого руками. Після цього постраждалого має оглянути медик, навіть якщо зовнішнє ушкодження здається незначним.

Як пояснюють медики, перша допомога при опіках у домашніх умовах зводиться до чотирьох дій:

припинити дію джерела;

охолодити уражену ділянку прохолодною водою;

захистити рану чистою пов’язкою;

вчасно звернутися по медичну допомогу, якщо опік великий, глибокий або стався в дитини.

УВАГА! Матеріал має виключно ознайомчий характер. Якщо вас турбують проблеми зі здоров’ям, – зверніться до лікаря.

