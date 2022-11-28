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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Як безпечно користуватися свічками та генераторами: поради українцям

Як безпечно користуватися свічками та генераторами: поради українцям

Київ • УНН

 • 4543557 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Мінреінтеграції дало українцям поради, як безпечно користуватися свічками та генераторами під час відсутності електрики, передає УНН із посиланням на Telegram міністерства.

Цитата

"Аварійні відключення світла змушують українців шукати засоби, які допоможуть освітлювати, обігрівати помешкання та готувати їжу в умовах відсутності електрики. Втім, не всі з них безпечні. Деякі вимагають підвищеної обережності й, зокрема, це стосується свічок, генераторів, пічок та газових горілок", – ідеться у повідомленні.

Використання свічок

• встановлюйте їх у невисокі металеві свічники, які не перехилятимуться та міцно стоятимуть на поверхні;

• для розміщення оберіть рівну поверхню якомога далі від легкозаймистих матеріалів та речей: одягу, занавісок, паперу тощо;

• якщо ви використовуєте декілька свічок, то встановлюйте їх подалі одна від одної – на відстань не менше 10 см;

• не паліть свічки до кінця – залишайте недогарок довжиною 2-3 см. Тоді ґніт буде у вертикальному положенні й горіння буде під контролем;

• в жодному разі не залишайте запалені свічки без нагляду. Обов’язково гасіть їх перед тим, як покидаєте приміщення або лягаєте спати.

Використання генераторів

• не використовуйте у квартирі, будинку чи гаражі. Пристрій має працювати на відкритому повітрі на відстані не менше ніж 6 метрів від вікон, стін та дверей;

• не під'єднуйте до домашньої мережі, якщо потужність електростанції значно перевищує пропускну здатність розетки;

• заправляйте паливом тільки за межами приміщень та після повного охолодження. Інакше є загроза його займання через потрапляння на гарячі агрегати двигуна;

• захищайте генератор від вологи та дощу. Потрапляння їх у пристрій може призвести до короткого замикання або ураження електричним струмом.

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