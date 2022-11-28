Як безпечно користуватися свічками та генераторами: поради українцям

Цитата

"Аварійні відключення світла змушують українців шукати засоби, які допоможуть освітлювати, обігрівати помешкання та готувати їжу в умовах відсутності електрики. Втім, не всі з них безпечні. Деякі вимагають підвищеної обережності й, зокрема, це стосується свічок, генераторів, пічок та газових горілок", – ідеться у повідомленні.

Використання свічок

• встановлюйте їх у невисокі металеві свічники, які не перехилятимуться та міцно стоятимуть на поверхні;

• для розміщення оберіть рівну поверхню якомога далі від легкозаймистих матеріалів та речей: одягу, занавісок, паперу тощо;

• якщо ви використовуєте декілька свічок, то встановлюйте їх подалі одна від одної – на відстань не менше 10 см;

• не паліть свічки до кінця – залишайте недогарок довжиною 2-3 см. Тоді ґніт буде у вертикальному положенні й горіння буде під контролем;

• в жодному разі не залишайте запалені свічки без нагляду. Обов’язково гасіть їх перед тим, як покидаєте приміщення або лягаєте спати.

Використання генераторів

• не використовуйте у квартирі, будинку чи гаражі. Пристрій має працювати на відкритому повітрі на відстані не менше ніж 6 метрів від вікон, стін та дверей;

• не під'єднуйте до домашньої мережі, якщо потужність електростанції значно перевищує пропускну здатність розетки;

• заправляйте паливом тільки за межами приміщень та після повного охолодження. Інакше є загроза його займання через потрапляння на гарячі агрегати двигуна;

• захищайте генератор від вологи та дощу. Потрапляння їх у пристрій може призвести до короткого замикання або ураження електричним струмом.

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