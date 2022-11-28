Как безопасно пользоваться свечами и генераторами: советы украинцам

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"Аварийные отключения света заставляют украинцев искать средства, которые помогут освещать, обогревать помещение и готовить еду в условиях отсутствия электричества. Впрочем, не все из них безопасны. Некоторые требуют повышенной осторожности и, в частности, это касается свечей, генераторов, печей и газовых горелок", – говорится в сообщении.

Использование свечей

• устанавливайте их в невысокие металлические подсвечники, которые не будут наклоняться и стоять на поверхности;

• для размещения выберите ровную поверхность как можно дальше от легковоспламеняющихся материалов и вещей: одежды, занавесок, бумаги и т.п.;

• если вы используете несколько свечей, то устанавливайте их подальше друг от друга – на расстояние не менее 10 см;

• не жгите свечи до конца – оставляйте окурок длиной 2-3 см. Тогда фитиль будет в вертикальном положении и горение будет под контролем;

• ни в коем случае не оставляйте зажженные свечи без присмотра. Обязательно тушите их перед тем, как вы покидаете помещение или ложитесь спать.

Использование генераторов

• не используйте в квартире, доме или гараже. Устройство должно работать на открытом воздухе на расстоянии не менее 6 метров от окон, стен и дверей;

• не подключайте к домашней сети, если мощность электростанции значительно превышает пропускную способность розетки;

• заправляйте топливом только вне помещений и после полного охлаждения. Иначе есть угроза его возгорания из-за попадания на горячие агрегаты двигателя;

• защитите генератор от влаги и дождя. Попадание их в устройство может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.

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