Как безопасно пользоваться свечами и генераторами: советы украинцам
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Минреинтеграции дало украинцам советы, как безопасно использовать портативные газовые плитки, передает УНН со ссылкой на Telegram министерства.
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"Аварийные отключения света заставляют украинцев искать средства, которые помогут освещать, обогревать помещение и готовить еду в условиях отсутствия электричества. Впрочем, не все из них безопасны. Некоторые требуют повышенной осторожности и, в частности, это касается свечей, генераторов, печей и газовых горелок", – говорится в сообщении.
Использование свечей
• устанавливайте их в невысокие металлические подсвечники, которые не будут наклоняться и стоять на поверхности;
• для размещения выберите ровную поверхность как можно дальше от легковоспламеняющихся материалов и вещей: одежды, занавесок, бумаги и т.п.;
• если вы используете несколько свечей, то устанавливайте их подальше друг от друга – на расстояние не менее 10 см;
• не жгите свечи до конца – оставляйте окурок длиной 2-3 см. Тогда фитиль будет в вертикальном положении и горение будет под контролем;
• ни в коем случае не оставляйте зажженные свечи без присмотра. Обязательно тушите их перед тем, как вы покидаете помещение или ложитесь спать.
Использование генераторов
• не используйте в квартире, доме или гараже. Устройство должно работать на открытом воздухе на расстоянии не менее 6 метров от окон, стен и дверей;
• не подключайте к домашней сети, если мощность электростанции значительно превышает пропускную способность розетки;
• заправляйте топливом только вне помещений и после полного охлаждения. Иначе есть угроза его возгорания из-за попадания на горячие агрегаты двигателя;
• защитите генератор от влаги и дождя. Попадание их в устройство может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.
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