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Как безопасно пользоваться свечами и генераторами: советы украинцам

Как безопасно пользоваться свечами и генераторами: советы украинцам

Киев • УНН

 • 4543553 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Минреинтеграции дало украинцам советы, как безопасно использовать портативные газовые плитки, передает УНН со ссылкой на Telegram министерства.

Цитата

"Аварийные отключения света заставляют украинцев искать средства, которые помогут освещать, обогревать помещение и готовить еду в условиях отсутствия электричества. Впрочем, не все из них безопасны. Некоторые требуют повышенной осторожности и, в частности, это касается свечей, генераторов, печей и газовых горелок", – говорится в сообщении.

Использование свечей

• устанавливайте их в невысокие металлические подсвечники, которые не будут наклоняться и стоять на поверхности;

• для размещения выберите ровную поверхность как можно дальше от легковоспламеняющихся материалов и вещей: одежды, занавесок, бумаги и т.п.;

• если вы используете несколько свечей, то устанавливайте их подальше друг от друга – на расстояние не менее 10 см;

• не жгите свечи до конца – оставляйте окурок длиной 2-3 см. Тогда фитиль будет в вертикальном положении и горение будет под контролем;

• ни в коем случае не оставляйте зажженные свечи без присмотра. Обязательно тушите их перед тем, как вы покидаете помещение или ложитесь спать.

Использование генераторов

• не используйте в квартире, доме или гараже. Устройство должно работать на открытом воздухе на расстоянии не менее 6 метров от окон, стен и дверей;

• не подключайте к домашней сети, если мощность электростанции значительно превышает пропускную способность розетки;

• заправляйте топливом только вне помещений и после полного охлаждения. Иначе есть угроза его возгорания из-за попадания на горячие агрегаты двигателя;

• защитите генератор от влаги и дождя. Попадание их в устройство может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.

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