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Як зігрітися у разі відсутності опалення вдома - поради експерта

Як зігрітися у разі відсутності опалення вдома - поради експерта

Київ • УНН

 • 1124250 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. В умовах, коли росіяни атакують критичну інфраструктуру, є ризик опинитися без опалення вдома протягом тривалого періоду часу. Про те, як в таких умовах можна допомогти організму зігрітися, розповів УНН спортивний турист Борис Крімер.

Цитата

«Зі свого туристичного досвіду, а також життя протягом декількох тижнів на початку війни в Бучі в підвалі без комунікацій, можу сказати, що головне – це рухатися. Тому що будь-які теплі речі, ковдри та спальники зберігають, а не дають тепло. Тепло створюєте ви самі. Тому треба рухатися, ходити, робити зарядку, в багатоквартирному будинку можна піднятися по сходах. Це фізично може бути важко чи лінь, але це допомагає розігрітися організму. Туристи добре знають, якщо холодно, то треба порубати дрова, і стає краще. Лягати спати також обов’язково після зарядки, якщо немає варіантів опалення», – розповів Крімер.

Також важливу роль у збереженні тепла відіграє багатошаровий одяг. Декілька шарів тонких речей будуть гріти краще, ніж одна товста річ, за рахунок більшої кількості повітряних прошарків, які краще зберігають тепло. Зазвичай нижній шар – це термобілизна, поверх якої можна одягати теплі речі з флісу, пуху, шерсть.

«Під час сну людина малорухлива, і тому йде втрата тепла. Туристи сплять в спальниках, які не дають теплу швидко втрачатися. Так само і вдома можна загорнутися в ковдри і слідкувати за тим, щоб тепло навколо вас не втрачалося, а зберігалося. Під ковдру можна взяти додаткове джерело. Наприклад, закип’ятити воду, налити просто в пляшку і кинути собі під ноги. Інші люди або тварини є джерелом тепла, тобто спати разом тепліше, ніж спати окремо», – радить Крімер.

Експерт зазначає, що важливим є утеплення ніг, адже вони швидко мерзнуть, і за рахунок цього тіло втрачає тепло. Для цього можна одягнути декілька шкарпеток. Проте, якщо черевики цього не дозволять, можна зовні їх утеплити тканиною, наприклад, флісом. А от поліетиленом краще не утеплювати ноги, інакше створюється парниковий ефект, ноги потіють і замерзають від власної вологи.

«Щодо штучних джерел тепла. Є варіант нагріти каміння і забрати до хати, але це енерго- та працеємно, бажано, щоб камінь був великий. Тут багато ризиків, тому я б не радив. Так само треба бути обережними з вогнем у приміщенні. Наприклад, з буржуйками. Металева конструкція швидко нагрівається, і можуть виникнути пожежі. По-друге, продукти горіння, насамперед чадний газ, можуть отруїти. Тож треба, аби була вентиляція, а в квартирі зробити це важко. Є газові лампи, які можуть нагріти невеликий простір на газовому балоні. Але знову ж таки, це відкритий вогонь і потрібна вентиляція. Є одноразові грілки на хімічній основі, де можна налити трохи води, відбувається хімічна реакція та виділяється тепло. Сухпайки так працюють. Але, як на мене, рухатися ефективніше і дешевше. Багато таких речей не напасешся, а якщо говорити про відсутність опалення на добу, то такі грілки навряд чи допоможуть», – зазначив Крімер.

Експерт додав, що дійсно корисним є термос. Тож, якщо його немає, варто задуматися про купівлю. Таким чином окріп можна зберігати протягом тривалого періоду часу і пити гарячу рідину та зігріватися зсередини.

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