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Підготовка до опалювального сезону: як залишитися з теплом та підготувати житло

Підготовка до опалювального сезону: як залишитися з теплом та підготувати житло

Київ • УНН

 • 379543 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Наступного опалювалювального сезону питання полягатиме не у вартості послуги, а в можливості безперебійної подачі тепла. Про це в коментарі УНН розповіли в Асоціації "Енергоефективні міста України".

Цитата

«Ситуація розвивається так, що питання стоїть не в ціні послуги, а в її безпеці і спроможності надавати цю послугу. Але ця безпека постачання буде коштувати дуже дорого, треба це прийняти. Крім того, у різних населених пунктах, регіонах ситуація буде сильно відрізнятися. Адже є міста, які мають централізовані системи теплопостачання з великою кількістю невеликих котелень, а є ті, що мають одну централізовану ТЕЦ, яка знаходиться в зоні ризику. Бо потрапити ракетою в 10-15 маленьких котелень складніше, аніж в одну велику», – зазначили в Асоціації.

Деталі

Окрім того, централізована система має можливість переведення з газу на твердопаливні котли, у разі необхідності. А наявність резервних джерел теплопостачання здатне підвищити стійкість системи в цілому.

«У нас на багатьох ТЕЦ та котельнях були резервні господарства, де стояли пальники на мазут, які в разі чого зможуть давати тепло. Містам треба перевірити, чи є це ці системи, і спробувати максимально їх відновити. Також варто подумати про наявність якогось фонду невеликої резервної кількості контейнерних котелень, які можна буде швидко використати у разі виникнення якихось проблем. Можна мати ці котельні на місцевих видах палива, наприклад, на трісці чи палетах. Але це паливо треба закупити і мати де зберігати», – повідомили в Асоціації.

На рівні приватних будинків теж важливо забезпечити нормальне регулювання, перевірити всі засувки. Щодо утеплення багатоквартирного будинку, то тут мешканцям варто об’єднатися та вирішувати питання енергозбереження спільно, а не індивідуально. У тому числі і щодо утеплення стін.

«Утеплення однієї квартири не несе особливого сенсу, тому що як правило це робиться невідповідними матеріалами, воно не тримається. Сусіди можуть робити утеплення з іншого матеріалу, воно різне по товщині. Тоді з’являються тріщини і грибки в стіні. Краще утеплити весь будинок разом, забезпечити нормальну товщину матеріалу і мати нормально забезпечену теплоізоляцію всього будинку. Фонд енергоефективності раніше надавав фінансування під такі речі. Я би радив туди звернутися і уточнити, чи приймають вони заявки зараз. Проте, є проблема, що поки вони приймуть рішення, то до зими вже можна не встигнути це зробити. Але в цілому, безумовно, утеплення зовнішньої стіни має сенс і дає ефект», – говорять в Асоціації.

Як підготувати помешкання до зимового сезону?

  • вікна зі склопакетом мають більше енергоефективність, ніж дерев’яні. Тож якщо є можливість заміни, варто турбуватися про це заздалегідь. Якщо вікна зі склопакетами встановлені, гумові ущільнювачі варто протерти вологою ганчіркою зі спеціальним засобом для цих цілей, щоб вони зберігали свою еластичність.
  • якщо вікна дерев’яні, перевірте наявність всіх стяжок та переконайтеся, що переплети міцно притиснуті один до одного. Скло має бути цілим. Якщо є тріщини, а замінити немає можливості – змастіть тріщину безколірним лаком, а після висихання проклейте скотчем. Утеплити вікно можна різноманітними прокладками на клейкій основі.
  • закривати вікна краще шторами із цупкого матеріалу. Проте радіатори опалення повинні бути відкритими, аби не перешкоджати проходженню тепла в приміщення. Якщо є можливість – повісьте жалюзі. Вони також будуть перешкоджати надходженню холодного повітря від скла.
  • частина тепла втрачається через стіну за радіатором опалення. Запобігти цьому може тепловідбивний екран. Це може бути шар фольги з утеплювачем різної товщини. Для його встановлення потрібно обережно просунути утеплювач між батареєю та стіною, рівномірно розправити, а краї закріпити клейкою стрічкою, скобами або клеєм.
  • вологість повітря в приміщенні теж грає роль. Якщо в квартирі занадто сухо, то для відчуття комфорту людині треба більш висока температура, ніж коли вологість у нормі. Комфортною для людини вважається вологість у межах 40-65%. Можна придбати гігрометр, який буде вимірювати цей показник, та зволожувач повітря.

Нагадаємо

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заявив, що до наступного опалювального сезону потрібно підготуватись "по-дорослому", зокрема, впроваджуючи певні заходи побутової підготовки з вікнами, дверима, дахами, під’їздами.

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