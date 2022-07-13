Підготовка до опалювального сезону: як залишитися з теплом та підготувати житло

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«Ситуація розвивається так, що питання стоїть не в ціні послуги, а в її безпеці і спроможності надавати цю послугу. Але ця безпека постачання буде коштувати дуже дорого, треба це прийняти. Крім того, у різних населених пунктах, регіонах ситуація буде сильно відрізнятися. Адже є міста, які мають централізовані системи теплопостачання з великою кількістю невеликих котелень, а є ті, що мають одну централізовану ТЕЦ, яка знаходиться в зоні ризику. Бо потрапити ракетою в 10-15 маленьких котелень складніше, аніж в одну велику», – зазначили в Асоціації.

Деталі

Окрім того, централізована система має можливість переведення з газу на твердопаливні котли, у разі необхідності. А наявність резервних джерел теплопостачання здатне підвищити стійкість системи в цілому.

«У нас на багатьох ТЕЦ та котельнях були резервні господарства, де стояли пальники на мазут, які в разі чого зможуть давати тепло. Містам треба перевірити, чи є це ці системи, і спробувати максимально їх відновити. Також варто подумати про наявність якогось фонду невеликої резервної кількості контейнерних котелень, які можна буде швидко використати у разі виникнення якихось проблем. Можна мати ці котельні на місцевих видах палива, наприклад, на трісці чи палетах. Але це паливо треба закупити і мати де зберігати», – повідомили в Асоціації.

На рівні приватних будинків теж важливо забезпечити нормальне регулювання, перевірити всі засувки. Щодо утеплення багатоквартирного будинку, то тут мешканцям варто об’єднатися та вирішувати питання енергозбереження спільно, а не індивідуально. У тому числі і щодо утеплення стін.

«Утеплення однієї квартири не несе особливого сенсу, тому що як правило це робиться невідповідними матеріалами, воно не тримається. Сусіди можуть робити утеплення з іншого матеріалу, воно різне по товщині. Тоді з’являються тріщини і грибки в стіні. Краще утеплити весь будинок разом, забезпечити нормальну товщину матеріалу і мати нормально забезпечену теплоізоляцію всього будинку. Фонд енергоефективності раніше надавав фінансування під такі речі. Я би радив туди звернутися і уточнити, чи приймають вони заявки зараз. Проте, є проблема, що поки вони приймуть рішення, то до зими вже можна не встигнути це зробити. Але в цілому, безумовно, утеплення зовнішньої стіни має сенс і дає ефект», – говорять в Асоціації.

Як підготувати помешкання до зимового сезону?



вікна зі склопакетом мають більше енергоефективність, ніж дерев’яні. Тож якщо є можливість заміни, варто турбуватися про це заздалегідь. Якщо вікна зі склопакетами встановлені, гумові ущільнювачі варто протерти вологою ганчіркою зі спеціальним засобом для цих цілей, щоб вони зберігали свою еластичність.



якщо вікна дерев’яні, перевірте наявність всіх стяжок та переконайтеся, що переплети міцно притиснуті один до одного. Скло має бути цілим. Якщо є тріщини, а замінити немає можливості – змастіть тріщину безколірним лаком, а після висихання проклейте скотчем. Утеплити вікно можна різноманітними прокладками на клейкій основі.



закривати вікна краще шторами із цупкого матеріалу. Проте радіатори опалення повинні бути відкритими, аби не перешкоджати проходженню тепла в приміщення. Якщо є можливість – повісьте жалюзі. Вони також будуть перешкоджати надходженню холодного повітря від скла.



частина тепла втрачається через стіну за радіатором опалення. Запобігти цьому може тепловідбивний екран. Це може бути шар фольги з утеплювачем різної товщини. Для його встановлення потрібно обережно просунути утеплювач між батареєю та стіною, рівномірно розправити, а краї закріпити клейкою стрічкою, скобами або клеєм.



вологість повітря в приміщенні теж грає роль. Якщо в квартирі занадто сухо, то для відчуття комфорту людині треба більш висока температура, ніж коли вологість у нормі. Комфортною для людини вважається вологість у межах 40-65%. Можна придбати гігрометр, який буде вимірювати цей показник, та зволожувач повітря.



Нагадаємо

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заявив, що до наступного опалювального сезону потрібно підготуватись "по-дорослому", зокрема, впроваджуючи певні заходи побутової підготовки з вікнами, дверима, дахами, під’їздами.