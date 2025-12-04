Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році

$42.200.13
49.230.04
ukenru
3 грудня, 23:09 • 15561 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 27487 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 29337 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 40582 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 47353 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 25923 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 29087 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 26034 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25869 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 31084 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
98%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Німеччина вводить 10-річну заборону на громадянство за підробку мовних сертифікатів4 грудня, 00:40 • 16786 перегляди
окупанти відмовляють у невідкладній допомозі мешканцям Скадовська через відсутність прописки4 грудня, 00:57 • 14729 перегляди
"Церемонитися не будемо, чекаємо наказу": Кадиров підтримав заяву путіна про можливу війну з Європою03:50 • 13428 перегляди
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя05:23 • 12710 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto06:30 • 11221 перегляди
Публікації
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto06:30 • 11255 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 47353 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 43316 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 58869 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 60910 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Франція
Реклама
УНН Lite
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році08:53 • 1026 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 18502 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 63578 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 66742 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 120800 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times

Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році

Київ • УНН

 • 1030 перегляди

Google представив найпопулярніші запити українців у 2025 році. Лідером став "Графік відключення світла", а серед фільмів - "Ущелина".

Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році

Компанія Google представила запити, які набули популярності впродовж 2025 року в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ukraine.googleblog.com.

Деталі

Як й торік, першу сходинку загального рейтингу посів запит "Графік відключення світла". На другій позиції опинився телепроєкт "Холостяк 2025", на третій - серіал "Гра в кальмара 2". До першої десятки також увійшли запити: "лабубу", "Усик Дюбуа", "Євробачення 2025" та "НАБУ".

У категорії "Персона" лідером за зростанням інтересу став боксер Олександр Усик. Також користувачі активно шукали інформацію про актора та нового "холостяка" Тараса Цимбалюка, Прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко та першу леді США Меланію Трамп.

У категорії "Втрати" найбільша кількість запитів стосувалася блогерки Анни Жук, політика Андрія Парубія, актора Романа Попова та рок-музиканта Оззі Осборна.

Серед фільмів найбільше запитів отримав фантастичний бойовик "Ущелина". Друге і третє місця посіли готичний фільм жахів "Носферату" та драма "Хороша погана дівчинка". Також до ТОП-10 запитів потрапили фільм за мотивами популярної комп'ютерної гри "Майнкрафт", лауреат "Оскара" фільм "Анора" та нова версія історії про Дракулу.

Лідером у категорії телевізійних серіалів став другий сезон "Гри в кальмара". Також у топі: новий сезон "Венздей", британська кримінальна драма "Гангстерленд", українські серіали "Зворотній напрямок", "Будиночок на щастя" та "Кохання та полум'я"; турецький серіал "Далеке місто" та іспанський "Бункер мільярдерів".

Лідером року у категорії "Покупки" став запит на іграшку "Лабубу". Окрім цього, українці цікавилися придбанням пікапів для ЗСУ, жіночої військової форми та зарядних станцій EcoFlow.

Три ключові зміни в міжнародному страхуванні "Зелена карта": підсумки 2025 року та що очікувати у 2026 році25.11.25, 12:58 • 10294 перегляди

Євген Устименко

СуспільствоТехнологіїУНН Lite
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Музикант
Тренд
Війна в Україні
Фільм
Серіали
Відключення світла
Блогери
Електроенергія
Юлія Свириденко
Національне антикорупційне бюро України
Україна
Google