Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році

Компанія Google представила запити, які набули популярності впродовж 2025 року в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ukraine.googleblog.com.

Деталі

Як й торік, першу сходинку загального рейтингу посів запит "Графік відключення світла". На другій позиції опинився телепроєкт "Холостяк 2025", на третій - серіал "Гра в кальмара 2". До першої десятки також увійшли запити: "лабубу", "Усик Дюбуа", "Євробачення 2025" та "НАБУ".

У категорії "Персона" лідером за зростанням інтересу став боксер Олександр Усик. Також користувачі активно шукали інформацію про актора та нового "холостяка" Тараса Цимбалюка, Прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко та першу леді США Меланію Трамп.

У категорії "Втрати" найбільша кількість запитів стосувалася блогерки Анни Жук, політика Андрія Парубія, актора Романа Попова та рок-музиканта Оззі Осборна.

Серед фільмів найбільше запитів отримав фантастичний бойовик "Ущелина". Друге і третє місця посіли готичний фільм жахів "Носферату" та драма "Хороша погана дівчинка". Також до ТОП-10 запитів потрапили фільм за мотивами популярної комп'ютерної гри "Майнкрафт", лауреат "Оскара" фільм "Анора" та нова версія історії про Дракулу.

Лідером у категорії телевізійних серіалів став другий сезон "Гри в кальмара". Також у топі: новий сезон "Венздей", британська кримінальна драма "Гангстерленд", українські серіали "Зворотній напрямок", "Будиночок на щастя" та "Кохання та полум'я"; турецький серіал "Далеке місто" та іспанський "Бункер мільярдерів".

Лідером року у категорії "Покупки" став запит на іграшку "Лабубу". Окрім цього, українці цікавилися придбанням пікапів для ЗСУ, жіночої військової форми та зарядних станцій EcoFlow.

