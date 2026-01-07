$42.560.14
Білецький про кадрові зміни в СБУ: відставка Малюка – мінус, але ключові фігури збережені і навіть отримали підвищення

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що відставка Василя Малюка послаблює обороноздатність, але збереження сильних фахівців в СБУ мінімізує ризики. Новопризначений т.в.о. голови СБУ Євген Хмара та перший заступник Олександр Поклад були ключовими фігурами в успішних спецопераціях.

Білецький про кадрові зміни в СБУ: відставка Малюка – мінус, але ключові фігури збережені і навіть отримали підвищення

Будь-які політичні зміни у чутливих сферах особливо під час війни не повинні послаблювати обороноздатність держави. Відставка Василя Малюка об'єктивно її послаблює. Водночас зроблено спробу підстрахуватися – через збереження в СБУ найбільш сильних і досвідчених фахівців. Про це у коментарі Українським Новинам повідомив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, передає УНН.

Білецький був серед військових, які закликали зберегти Василя Малюка на посаді. "Із Малюком з системи виходять його заступники, що створює ризик втрати управлінської тяглості та безперервності операційної роботи. Для країни, яка воює, – це виклик. Збереження тяглості є критично важливим", – сказав Білецький.

Сьогодні у зоні відповідальності СБУ – війна і контррозвідка у всіх її проявах. Військова складова – це стратегічні глибокі удари по противнику (по тилах, танкерах, нафтопереробці, "тіньовому флоту") та операції безпосередньо на лінії фронту.

Білецький додав, що головне професійне ядро служби – колектив, який розробляв і реалізовував найбільш резонансні та ефективні спецоперації, – зберігається. Новопризначений т.в.о. голови СБУ Євген Хмара був правою рукою Малюка саме у військовому напрямку.

"Він безпосередньо розробляв та керував знаковими воєнними операціями. Формування спецпідрозділу "Альфа" у його нинішньому вигляді також значною мірою його заслуга. Окремо варто згадати і про значну роль в операції на острові Зміїний, боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Список можна продовжувати довго", – сказав комкор.

Білецький також позитивно оцінив призначення Олександра Поклада першим заступником голови СБУ. Він назвав це рішення таким, що спрямоване на збереження високої професійної планки по лінії контррозвідки. Наприклад, саме Поклад у квітні 2022 року керував операцією із затримання Віктора Медведчука. Розробляв і втілював операції з ліквідації високопоставлених російських військових, займався виявленням і затриманням топ-агентури – як у політичних колах, так і всередині служби та інших силових структурах.

На його рахунку голосні викриття російських агентів: генерала СБУ Шайтанова, полковників УДО; арешт завербованого росією директора Павлоградського хімзаводу, який поставив сотні тисяч непридатних боєприпасів в ЗСУ. Поклад також займався угорською агентурою в Україні і попередив серію терактів у торговельних центрах.

"Наскільки нова команда виявиться успішною, покаже час. Втім, принципово важливо, що ключові фігури, які стояли за знаковими операціями, залишилися в системі й навіть отримали підвищення", – додав генерал.

Лілія Подоляк

Війна в УкраїніПолітика
Андрій Білецький
російська пропаганда
Війна в Україні
Василь Малюк
Служба безпеки України
Лисичанськ
Сіверськодонецьк
Україна