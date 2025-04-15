Сєвєродонецьк

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 2170 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Ексклюзив
12:10 • 5428 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29677 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160387 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 138707 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141639 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136155 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135988 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196706 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77720 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 2170 перегляди

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росіяни використовують дітей на ТОТ у якості “живого щита”- ЦНС

На окупованих територіях загарбники використовують цивільні будівлі для розміщення своїх військових. Російські війська розселяють військовослужбовців на нижніх поверхах, а цивільних з дітьми - на верхніх.

Суспільство • 7 лютого, 23:14 • 34070 перегляди

Загарбники планують знести 90 багатоповерхівок в окупованому Сіверськодонецьку - ОВА

російські загарбники планують знести 90 багатоповерхівок у окупованому Сіверськодонецьку замість раніше заявлених 30. Окупанти також запроваджують податкові пільги для жителів "ЛНР" за здачу нормативів ГТО.

Суспільство • 4 січня, 01:25 • 63854 перегляди

Задля легалізації власного мародерства: окупанти просять сусідів повідомляти про наявність порожніх квартир

На окупованій Луганщині загарбники дозволили сусідам повідомляти про порожні квартири для їх подальшої "націоналізації". Також окупанти пропонують місцевим жителям три варіанти страхування транспортних засобів.

Суспільство • 18 грудня, 04:15 • 38779 перегляди

Луганщина: окупанти ретельно перевіряють чоловіків на в’їзді до Сіверськодонецька, через відсутність зв’язку неможливо викликати "швидку" в Лисичанську

На в'їзді до Сіверськодонецька ретельно перевіряють чоловіків. У Лисичанську через відсутність зв'язку неможливо викликати "швидку", а на Лиманському напрямку ЗСУ завдають втрат ворогу.

Суспільство • 15 жовтня, 06:29 • 14924 перегляди

Старі райони Сіверськодонецька на Луганщині третю зиму залишаться без опалення - ОВА

Окуповані райони Сіверськодонецька залишаться без тепла третю зиму поспіль. росіяни обіцяють відремонтувати лікарню в Айдарі до 2030 року, але більшість медперсоналу виїхала.

Суспільство • 14 жовтня, 06:45 • 14744 перегляди

У школі в Хрустальному на Луганщині окупанти відкрили клас з посиленою військовою підготовкою

В окупованому Хрустальному відкрили клас з військовою підготовкою для дітей від 5-го класу. У Сіверськодонецьку критична ситуація з медичним обслуговуванням - лише два дільничних лікарі на все місто.

Суспільство • 12 жовтня, 10:10 • 22310 перегляди

На територію окупованої Луганщини росія планує звозити сміття зі своїх регіонів

На тимчасово окупованій Луганщині гостро стоїть питання утилізації сміття через відсутність фінансування. росія хоче утворити там шість нових сміттєзвалищ, куди звозитимуть сміття у великих обсягах.

Війна • 7 жовтня, 12:03 • 11767 перегляди

Окупанти вдарили по Балці Журавці на Луганщині реактивною артилерією

Російські війська атакували Балку Журавку в Луганській області, використовуючи артилерію та безпілотники. На окупованих територіях продовжується "націоналізація" нерухомості та виселення місцевих жителів.

Суспільство • 5 жовтня, 07:32 • 44899 перегляди

На окупованій Луганщині планують ремонтувати по одному-два будинки на місто в рік, росіяни за добу спрямували 65 дронів по Балці Журавці - ОВА

У так званій "лрн" затвердили програму капремонту багатоповерхівок до 2026 року. росіяни за добу спрямували 65 дронів по Балці Журавці, загалом здійснивши 91 обстріл на цій ділянці фронту.

Суспільство • 3 жовтня, 08:13 • 15126 перегляди

На ТОТ Луганщини посилено перевірки чоловіків у зв’язку з оголошеним кремлем призовом

Окупанти посилили перевірки чоловіків на Луганщині через осінній призов у зс рф. На трасах зупиняють транспорт, вимагаючи військовий квиток з оновленою позначкою про облік.

Суспільство • 2 жовтня, 08:53 • 14114 перегляди

В окупованому Алчевську пропагандисти вчать старшокласників створювати фейки та маніпулювати свідомістю людей - ЛОВА

У Сіверськодонецьку окупанти обмежили прийом "документів" на житло до 3 годин на день. В Алчевську школярів навчають принципам російської пропаганди та створенню фейкових новин.

Війна • 26 вересня, 10:02 • 14457 перегляди

Ситуація на Луганщині: окупанти шукають, кого звинуватити у корупції під час ремонтів

У так званій "лнр" шукають винуватих у корупційних схемах під час показових ремонтів. У Сіверськодонецьку встановлення інтернету коштує до 1 тис. доларів. Тривають важкі бої навколо Макіївки та Балки Журавки.

Війна • 25 вересня, 08:06 • 15192 перегляди

Через бездіяльність діячів так званої "лнр" поблизу Антрациту вигоріло село, у Сіверськодонецьку не працюють ліфти

У так званій "лнр" не впоралися з пожежами, через це село Христофорівка повністю вигоріло. У Сіверськодонецьку після окупації не працює жоден ліфт, їх ремонт очікується не раніше, ніж за кілька років.

Війна • 24 вересня, 07:21 • 16264 перегляди

Ситуація на Луганщині: людей без російського паспорту обмежують в правах, у Сіверськодонецьку хочуть узаконити "націоналізацію" квартир

У так званій "лнр" українців без паспортів рф вносять до реєстру іноземців, обмежуючи їх права з 2025 року. В Сіверськодонецьку окупанти намагаються узаконити "націоналізацію" квартир, чиї власники не повернулися.

Війна • 23 вересня, 10:48 • 15206 перегляди

На Луганщині ворог збільшив застосування дронів, на окупованих територіях вигоріло понад 2,3 тис. га

На Луганщині окупанти збільшили використання дронів, атакуючи прифронтові села. На окупованих територіях вигоріло понад 2,3 тис. га, пожежники "лнр" не справляються з ліквідацією займань.

Війна • 21 вересня, 11:41 • 16032 перегляди

Окупанти за добу понад 130 разів відкривали вогонь на Луганщині - ОВА

російські війська здійснили понад 130 обстрілів на Луганщині, переважно артилерією та безпілотниками.

Суспільство • 20 вересня, 07:43 • 13042 перегляди

На Луганщині росіяни вдарили з артилерії по деокупованих селах, у Сєвєродонецьку почали "віджимати" дачі - ОВА

Російські війська обстріляли деокуповані села в Луганській області. На окупованих територіях скорочують мережу закладів культури через брак фінансування, а в Сєвєродонецьку "націоналізують" дачі.

Суспільство • 19 серпня, 06:32 • 44061 перегляди

Окупований Сєвєродонецьк не буде забезпечено новими шкільними підручниками – ОВА

Жителі окупованого Сєвєродонецька збирають старі шкільні підручники у Воронежі. Місто не потрапило до програми забезпечення шкіл російськими підручниками, тому місцеві вчителі звернулися за допомогою до російських колег.

Суспільство • 14 серпня, 08:03 • 29283 перегляди

Шахраї продають посвідчення водія від імені працівників сервісних центрів - МВС

Шахраї видають себе за працівників сервісних центрів МВС і пропонують купити посвідчення водія без іспитів. МВС наголошує, що отримати посвідчення можна лише особисто після складання іспитів.

Суспільство • 10 серпня, 00:28 • 59135 перегляди

У Києві стане трохи тепліше: прогноз погоди на 8 серпня

У Києві 8 серпня очікується комфортна погода без опадів, до +26°. По Україні температура коливатиметься від +25° до +32°, у більшості регіонів - невелика хмарність з можливими легкими дощами.

Київ • 8 серпня, 04:15 • 70881 перегляди

Чоловіків у "лнр" позбавлятимуть громадянства рф за відсутності на військовому обліку - ОВА

У самопроголошеній "лнр" чоловіків позбавлятимуть громадянства рф за відсутність на військовому обліку. В окупованих Рубіжному та Сєвєродонецьку підрядники затримують зарплати будівникам.

Суспільство • 2 серпня, 06:37 • 26283 перегляди

На окупованій Луганщині на блокпосту перед Сєвєродонецьком ретельно перевіряють чоловіків - ОВА

На окупованих територіях Луганщини посилено перевірки чоловіків на блокпостах. У Сєвєродонецьку за спробу відеозйомки можуть затримати.

Війна • 30 липня, 10:37 • 22754 перегляди

На Луганщині евакуювали ще одну жінку, на окупованих територіях за спробу скористатися мобільним зв'язком забирають "на підвал" - ОВА

З Невського евакуювали 49-річну жінку. В окупованому Лисичанську за спробу користування мобільним зв'язком забирають 'на підвал', а централізоване водопостачання досі не відновлено.

Суспільство • 29 липня, 08:13 • 31809 перегляди

Дешевше, ніж гастролери з рф: студентів вишів "лнр" відправлять відновлювати Лисичанськ та Рубіжне – Луганська ОВА

Студенти університетів так званої "лнр" будуть змушені протягом 2025 і 2026 років працювати на відновлювальних проектах у Лисичанську та Рубіжному, містах, наполовину зруйнованих росіянами, перериваючи своє профільне навчання.

Суспільство • 17 липня, 09:31 • 54892 перегляди

У червні від російських атак в Україні загинуло щонайменше 146 цивільних, ще 672 поранено - ООН

У червні 2024 року щонайменше 146 цивільних осіб загинули та 672 отримали поранення внаслідок російських атак в Україні, більшість жертв припадає на Донецьку та Харківську області.

Суспільство • 11 липня, 12:57 • 19154 перегляди

В тимчасово окупованому Сєвєродонецьку окупанти займають порожні квартири - ОВА

Окупанти в Луганській області відкрили "поштове відділення" з продажу товарів у селі Біловодське, зайняли порожні квартири в Сєвєродонецьку для підрядників з росії.

Війна • 17 червня, 09:26 • 24586 перегляди

Генштаб: ворог дещо активізувався на Харківському напрямку, найбільш активний - на Покровському

Від початку доби на фронті відбулося 42 бої, найбільша активність противника спостерігалася на Покровському напрямку, де відбулося 16 атак російських загарбників.

Війна • 31 травня, 11:19 • 19973 перегляди

росіяни завдали 16 ударів по населених пунктах на Донеччині

За минулу добу російські війська 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області, спричинивши руйнування у трьох районах, зруйновано та пошкоджено десятки будинків і споруд.

Війна • 30 травня, 07:04 • 20829 перегляди

Загарбники у Сєвєродонецьку вимагають підтвердити факт непроживання у місті особисто та зі свідками - ОВА

У Сєвєродонецьку російські окупанти вимагають від мешканців підтверджувати свою відсутність у місті особисто та у присутності двох свідків з російськими паспортами, у Брянці замість відновлювальних робіт з'явився пересувний кіноклуб.

Суспільство • 27 травня, 07:42 • 23573 перегляди

Вскриття приміщень в будинках за відсутності господаря: в окупованому Сєвєродонецьку вводять новий порядок

Окупаційна адміністрація Сєвєродонецька затвердила інструкцію, яка дозволяє виламувати двері та відкривати приміщення за відсутності власників, про що складається акт у п'яти примірниках.

Суспільство • 21 травня, 08:12 • 74843 перегляди