Сєвєродонецьк

Загарбники у Сєвєродонецьку вимагають підтвердити факт непроживання у місті особисто та зі свідками - ОВА

У Сєвєродонецьку російські окупанти вимагають від мешканців підтверджувати свою відсутність у місті особисто та у присутності двох свідків з російськими паспортами, у Брянці замість відновлювальних робіт з'явився пересувний кіноклуб.