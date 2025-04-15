Сєвєродонецьк

На окупованих територіях загарбники використовують цивільні будівлі для розміщення своїх військових. Російські війська розселяють військовослужбовців на нижніх поверхах, а цивільних з дітьми - на верхніх.
російські загарбники планують знести 90 багатоповерхівок у окупованому Сіверськодонецьку замість раніше заявлених 30. Окупанти також запроваджують податкові пільги для жителів "ЛНР" за здачу нормативів ГТО.
На окупованій Луганщині загарбники дозволили сусідам повідомляти про порожні квартири для їх подальшої "націоналізації". Також окупанти пропонують місцевим жителям три варіанти страхування транспортних засобів.
На в'їзді до Сіверськодонецька ретельно перевіряють чоловіків. У Лисичанську через відсутність зв'язку неможливо викликати "швидку", а на Лиманському напрямку ЗСУ завдають втрат ворогу.
Окуповані райони Сіверськодонецька залишаться без тепла третю зиму поспіль. росіяни обіцяють відремонтувати лікарню в Айдарі до 2030 року, але більшість медперсоналу виїхала.
В окупованому Хрустальному відкрили клас з військовою підготовкою для дітей від 5-го класу. У Сіверськодонецьку критична ситуація з медичним обслуговуванням - лише два дільничних лікарі на все місто.
На тимчасово окупованій Луганщині гостро стоїть питання утилізації сміття через відсутність фінансування. росія хоче утворити там шість нових сміттєзвалищ, куди звозитимуть сміття у великих обсягах.
Російські війська атакували Балку Журавку в Луганській області, використовуючи артилерію та безпілотники. На окупованих територіях продовжується "націоналізація" нерухомості та виселення місцевих жителів.
У так званій "лрн" затвердили програму капремонту багатоповерхівок до 2026 року. росіяни за добу спрямували 65 дронів по Балці Журавці, загалом здійснивши 91 обстріл на цій ділянці фронту.
Окупанти посилили перевірки чоловіків на Луганщині через осінній призов у зс рф. На трасах зупиняють транспорт, вимагаючи військовий квиток з оновленою позначкою про облік.
У Сіверськодонецьку окупанти обмежили прийом "документів" на житло до 3 годин на день. В Алчевську школярів навчають принципам російської пропаганди та створенню фейкових новин.
У так званій "лнр" шукають винуватих у корупційних схемах під час показових ремонтів. У Сіверськодонецьку встановлення інтернету коштує до 1 тис. доларів. Тривають важкі бої навколо Макіївки та Балки Журавки.
У так званій "лнр" не впоралися з пожежами, через це село Христофорівка повністю вигоріло. У Сіверськодонецьку після окупації не працює жоден ліфт, їх ремонт очікується не раніше, ніж за кілька років.
У так званій "лнр" українців без паспортів рф вносять до реєстру іноземців, обмежуючи їх права з 2025 року. В Сіверськодонецьку окупанти намагаються узаконити "націоналізацію" квартир, чиї власники не повернулися.
На Луганщині окупанти збільшили використання дронів, атакуючи прифронтові села. На окупованих територіях вигоріло понад 2,3 тис. га, пожежники "лнр" не справляються з ліквідацією займань.
російські війська здійснили понад 130 обстрілів на Луганщині, переважно артилерією та безпілотниками.
Російські війська обстріляли деокуповані села в Луганській області. На окупованих територіях скорочують мережу закладів культури через брак фінансування, а в Сєвєродонецьку "націоналізують" дачі.
Жителі окупованого Сєвєродонецька збирають старі шкільні підручники у Воронежі. Місто не потрапило до програми забезпечення шкіл російськими підручниками, тому місцеві вчителі звернулися за допомогою до російських колег.
Шахраї видають себе за працівників сервісних центрів МВС і пропонують купити посвідчення водія без іспитів. МВС наголошує, що отримати посвідчення можна лише особисто після складання іспитів.
У Києві 8 серпня очікується комфортна погода без опадів, до +26°. По Україні температура коливатиметься від +25° до +32°, у більшості регіонів - невелика хмарність з можливими легкими дощами.
У самопроголошеній "лнр" чоловіків позбавлятимуть громадянства рф за відсутність на військовому обліку. В окупованих Рубіжному та Сєвєродонецьку підрядники затримують зарплати будівникам.
На окупованих територіях Луганщини посилено перевірки чоловіків на блокпостах. У Сєвєродонецьку за спробу відеозйомки можуть затримати.
З Невського евакуювали 49-річну жінку. В окупованому Лисичанську за спробу користування мобільним зв'язком забирають 'на підвал', а централізоване водопостачання досі не відновлено.
Студенти університетів так званої "лнр" будуть змушені протягом 2025 і 2026 років працювати на відновлювальних проектах у Лисичанську та Рубіжному, містах, наполовину зруйнованих росіянами, перериваючи своє профільне навчання.
У червні 2024 року щонайменше 146 цивільних осіб загинули та 672 отримали поранення внаслідок російських атак в Україні, більшість жертв припадає на Донецьку та Харківську області.
Окупанти в Луганській області відкрили "поштове відділення" з продажу товарів у селі Біловодське, зайняли порожні квартири в Сєвєродонецьку для підрядників з росії.
Від початку доби на фронті відбулося 42 бої, найбільша активність противника спостерігалася на Покровському напрямку, де відбулося 16 атак російських загарбників.
За минулу добу російські війська 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області, спричинивши руйнування у трьох районах, зруйновано та пошкоджено десятки будинків і споруд.
У Сєвєродонецьку російські окупанти вимагають від мешканців підтверджувати свою відсутність у місті особисто та у присутності двох свідків з російськими паспортами, у Брянці замість відновлювальних робіт з'явився пересувний кіноклуб.
Окупаційна адміністрація Сєвєродонецька затвердила інструкцію, яка дозволяє виламувати двері та відкривати приміщення за відсутності власників, про що складається акт у п'яти примірниках.