Сили оборони уразили телекомунікаційний вузол, склади БПЛА та інші об’єкти ворога - Генштаб
Київ • УНН
Українські військові уразили телекомунікаційний вузол, пункт управління, склади БпЛА та боєприпасів і місця сил рф.
5 жовтня та в ніч на 6 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Так, у районі Донецька уражено телекомунікаційний вузол російських окупантів. У районі Щасливцевого Херсонської області уражено пункт управління підрозділу армії рф
Крім того, українські воїни завдали ударів по місцях зосередження живої сили противника в районах Сокологірська Луганської області та Бурлацького на Донеччині.
Також, на Луганщині, у районі Сіверськодонецька уражено склад БпЛА, а в районі Хрустального - склад боєприпасів російських окупантів.
Нагадаємо
Після масованої атаки БПЛА на території ЛВДС "Володарська" зафіксували пожежу. Станція щороку зберігає й транспортує 3 млн тонн пального.
Ще мінус понад півтори тисячі за добу: втрати росії у війні сягнули 1,544 млн військових - Генштаб06.10.26, 07:43 • 3870 переглядiв