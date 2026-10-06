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Сили оборони уразили телекомунікаційний вузол, склади БПЛА та інші об’єкти ворога - Генштаб

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Українські військові уразили телекомунікаційний вузол, пункт управління, склади БпЛА та боєприпасів і місця сил рф.

Сили оборони уразили телекомунікаційний вузол, склади БПЛА та інші об’єкти ворога - Генштаб

5 жовтня та в ніч на 6 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Так, у районі Донецька уражено телекомунікаційний вузол російських окупантів. У районі Щасливцевого Херсонської області уражено пункт управління підрозділу армії рф

- йдеться у повідомленні.

Крім того, українські воїни завдали ударів по місцях зосередження живої сили противника в районах Сокологірська Луганської області та Бурлацького на Донеччині.

Також, на Луганщині, у районі Сіверськодонецька уражено склад БпЛА, а в районі Хрустального - склад боєприпасів російських окупантів.

Нагадаємо

Після масованої атаки БПЛА на території ЛВДС "Володарська" зафіксували пожежу. Станція щороку зберігає й транспортує 3 млн тонн пального.

Ще мінус понад півтори тисячі за добу: втрати росії у війні сягнули 1,544 млн військових - Генштаб06.10.26, 07:43 • 3870 переглядiв

Ольга Розгон

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