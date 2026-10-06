Найбільша нафтобаза у підмосков'ї загорілася після атаки дронів - OSINT-аналіз
Київ • УНН
Після масованої атаки БПЛА на території ЛВДС «Володарська» зафіксували пожежу. Станція щороку зберігає й транспортує 3 млн тонн пального.
Найбільша нафтобаза в Московській області рф горить після атаки дронів у ніч на 6 жовтня. Про це свідчить OSINT-аналіз ASTRA, пише УНН.
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У ніч проти 6 жовтня Московська область, як вказується, кілька годин була під масованою атакою БПЛА.
"У період з 20:30 5 жовтня до п'ятої ранку 6 жовтня у бік московського регіону летіло 650 БПЛА. Більшість їх знищено силами ППО на далеких рубежах. 105 безпілотників знищено на підльоті до москви", - заявив у телеграм-каналі мер москви сергій собянін, не повідомляючи про пошкодження.
За відеозаписом від каналу Supernova+ OSINT-аналітик ASTRA встановив, що пожежа сталася у селі Костянтинове Раменського міського округу Московської області. Джерело займання, як повідомляється, розташоване на території ЛВДС "Володарська". Раніше про атаки на ЛВДС "Володарська", як вказано, не повідомлялося.
Лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Володарська" - найбільша нафтобаза московського регіону, що входить до складу ВАТ "АК "Транснефтепродукт". Тут є можливість окремо зберігати та транспортувати трубопроводами автобензини, авіаційне та дизельне паливо. Товарообіг налічує 3 млн тонн нафтопродуктів на рік. Сировина надходить із Московського та Рязанського НПЗ, а розгалужена мережа продуктопроводів безпосередньо з'єднує станцію з ключовими аеропортами Московського вузла (Внуково, Домодєдово, Шереметьєво).
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