Крупнейшая нефтебаза в подмосковье загорелась после атаки дронов - OSINT-анализ
Киев • УНН
После массированной атаки БПЛА на территории ЛВДС «Володарская» зафиксировали пожар. Станция ежегодно хранит и транспортирует 3 млн тонн топлива.
Крупнейшая нефтебаза в Московской области рф горит после атаки дронов в ночь на 6 октября. Об этом свидетельствует OSINT-анализ ASTRA, пишет УНН.
Детали
В ночь на 6 октября Московская область, как указывается, несколько часов подвергалась массированной атаке БПЛА.
"В период с 20:30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону московского региона летели 650 БПЛА. Большинство из них уничтожено силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлёте к москве", — заявил в телеграм-канале мэр москвы сергей собянин, не сообщив о повреждениях.
По видеозаписи от канала Supernova+ OSINT-аналитик ASTRA установил, что пожар произошёл в селе Константиново Раменского городского округа Московской области. Источник возгорания, как сообщается, расположен на территории ЛПДС "Володарская". Ранее об атаках на ЛПДС "Володарская", как указано, не сообщалось.
Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Володарская" — крупнейшая нефтебаза московского региона, входящая в состав ОАО "АК "Транснефтепродукт". Здесь есть возможность отдельно хранить и транспортировать по трубопроводам автомобильные бензины, авиационное и дизельное топливо. Товарооборот составляет 3 млн тонн нефтепродуктов в год. Сырьё поступает с Московского и Рязанского НПЗ, а разветвлённая сеть продуктопроводов напрямую соединяет станцию с ключевыми аэропортами Московского узла (Внуково, Домодедово, Шереметьево).
Московский НПЗ после атаки беспилотника не выставил топливо на продажу — СМИ21.09.26, 20:44 • 9421 просмотр