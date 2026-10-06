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Крупнейшая нефтебаза в подмосковье загорелась после атаки дронов - OSINT-анализ

Киев • УНН

 • 2360 просмотра

После массированной атаки БПЛА на территории ЛВДС «Володарская» зафиксировали пожар. Станция ежегодно хранит и транспортирует 3 млн тонн топлива.

Крупнейшая нефтебаза в подмосковье загорелась после атаки дронов - OSINT-анализ

Крупнейшая нефтебаза в Московской области рф горит после атаки дронов в ночь на 6 октября. Об этом свидетельствует OSINT-анализ ASTRA, пишет УНН.

Детали

В ночь на 6 октября Московская область, как указывается, несколько часов подвергалась массированной атаке БПЛА.

"В период с 20:30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону московского региона летели 650 БПЛА. Большинство из них уничтожено силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлёте к москве", — заявил в телеграм-канале мэр москвы сергей собянин, не сообщив о повреждениях.

По видеозаписи от канала Supernova+ OSINT-аналитик ASTRA установил, что пожар произошёл в селе Константиново Раменского городского округа Московской области. Источник возгорания, как сообщается, расположен на территории ЛПДС "Володарская". Ранее об атаках на ЛПДС "Володарская", как указано, не сообщалось.

Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Володарская" — крупнейшая нефтебаза московского региона, входящая в состав ОАО "АК "Транснефтепродукт". Здесь есть возможность отдельно хранить и транспортировать по трубопроводам автомобильные бензины, авиационное и дизельное топливо. Товарооборот составляет 3 млн тонн нефтепродуктов в год. Сырьё поступает с Московского и Рязанского НПЗ, а разветвлённая сеть продуктопроводов напрямую соединяет станцию с ключевыми аэропортами Московского узла (Внуково, Домодедово, Шереметьево).

Московский НПЗ после атаки беспилотника не выставил топливо на продажу — СМИ21.09.26, 20:44 • 9421 просмотр

Юлия Шрамко

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