Московский НПЗ после атаки беспилотника не выставил топливо на продажу — СМИ
Киев • УНН
Пожары на двух установках первичной переработки остановили работу Московского НПЗ. Восстановление может занять несколько недель.
Крупнейший Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), принадлежащий компании «Газпром нефть», остановил переработку сырой нефти после пожаров на установках первичной переработки, вызванных атакой украинских беспилотников 20 сентября. Об этом сообщили три источника в отрасли, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В воскресенье утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что во время налета беспилотников на российскую столицу был поврежден промышленный объект на территории НПЗ.
В понедельник источники сообщили агентству Reuters, что обе установки первичной переработки нефти на заводе загорелись после падения беспилотников, а на устранение повреждений и восстановление работы может потребоваться несколько недель.
Издание отмечает, что мощность установки АВТ-6 на этом НПЗ составляет 21 400 тонн в сутки (53% от общей мощности завода), тогда как мощность комбинированной установки переработки нефти «Евро+» составляет 18 800 тонн в сутки (оставшиеся 47%).
Топливо производства Московского НПЗ не выставляется на продажу на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с 21 сентября.
По данным источников, в 2024 году завод переработал 11,6 млн тонн сырой нефти (около 230 000 баррелей в сутки) и произвел 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн битума.
В Генштабе раскрыли детали удара по одному из крупнейших НПЗ в россии 20.09.26, 13:11 • 14913 просмотров
Добавим
Ранее украинская компания — производитель ударных БПЛА Fire Point сообщила, что московский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил работу после атаки дальнобойных дронов FP-1.