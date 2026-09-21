БЭБ декларирует, что бизнесу важны прозрачность и честность: авиализинг может стать испытанием для Бюро

Бюро экономической безопасности заявляет об изменении подхода к взаимодействию с бизнесом и необходимости восстановления доверия к институту. Одним из ключевых принципов такого взаимодействия в БЭБ называют предсказуемость и честность. Ситуация вокруг налогообложения лизинговых платежей за воздушные суда может стать конкретным примером, на котором Бюро продемонстрирует, как эти принципы работают на практике, пишет УНН.

Заместитель директора БЭБ Павел Буздыган отметил, что перед Бюро сейчас стоит задача восстановить доверие бизнеса и общества к институту. По его словам, БЭБ уже начало менять подход к взаимодействию с предпринимателями.

Мы полностью изменили подход к взаимодействию и работе БЭБ с бизнесом. В чем он заключался? Мы перешли от системы и подхода реактивного действия к проактивному. Как мы начали работать? Мы начали анализировать все сегменты, все рынки экономики комплексно и решать вопросы с бизнесом совместными усилиями. Для нас в первую очередь взаимодействие с бизнесом — это инструмент экономической безопасности. Ведь бизнес точно знает рынок глубже, он точно знает тенденции, которые происходят внутри каждого направления. И он точно понимает, какие преступные схемы могут стать передовыми. И мы начали решать эти проблемы - заявил Павел Буздыган.

По его словам, сначала бизнес относился к встречам с представителями БЭБ с недоверием, однако постепенно стороны начали находить точки для конструктивного взаимодействия.

Взаимодействие и недоверие — это был один из самых больших вызовов. Отношение к БЭБ всегда было подозрительным. Это всегда было отношение, не нацеленное на какой-либо конструктивный диалог. И к БЭБ относились как к врагу. Когда мы начали приглашать и проводить определенные конференции и встречи с бизнесом по отраслям, мы слышали: "Так мы уже у вас были, зачем нам это нужно? Что это нам даст?". И только в ходе коммуникации стало понятно, что бизнес действительно готов меняться. Он действительно готов улучшать любые процессы, но для него очень важны предсказуемость и честность. И в тот момент, когда мы это делали, и мы продолжаем это делать, мы ставили перед собой на первое место — слышать бизнес - объяснил Павел Буздыган.

Именно на основе такого диалога, по словам представителя БЭБ, возникла идея механизма досудебного урегулирования налоговых уголовных правонарушений. Павел Буздыган отметил, что бизнес сам выразил готовность возмещать ущерб и даже уплачивать предусмотренные законом штрафы, но не хочет оставаться в статусе фигуранта уголовного производства, что может создавать репутационные и комплаенс-риски.

Для разработки соответствующего механизма БЭБ создало рабочую группу, в которую вошли адвокаты, представители Совета бизнес-омбудсмена и бизнеса.

В Совете бизнес-омбудсмена отметили, что диалог с БЭБ стал более структурированным и регулярным. Вместе с тем там предостерегают от преждевременных выводов относительно практических результатов перезагрузки Бюро, поскольку процесс реформирования института еще продолжается.

Институционально диалог стал более структурированным и регулярным. Совет приветствует заявленный отход БЭБ от карательных подходов в работе. БЭБ создало рабочую группу по разработке изменений в законодательство относительно внедрения механизма досудебного урегулирования по делам о налоговых уголовных правонарушениях, в состав которой вошли представители Совета. Вместе с тем перезагрузка БЭБ еще продолжается, поэтому делать окончательные выводы относительно практических результатов этих изменений пока преждевременно - говорится в ответе Совета бизнес-омбудсмена на запрос УНН.

То есть заявленный БЭБ переход к более открытой модели взаимодействия с бизнесом уже имеет институциональные проявления. Вместе с тем для самого бизнеса принципиальным остается вопрос, трансформируется ли эта коммуникация в конкретные изменения подходов правоохранителей.

Авиализинг может стать тестом

Показательной в этом контексте является ситуация с налогообложением лизинговых платежей украинских авиакомпаний в пользу нерезидентов.

Как ранее писал УНН, Бюро экономической безопасности с 2024 года начало трактовать операции по лизингу воздушного транспорта у нерезидентов Украины как пользование оборудованием. По версии следствия, украинские авиаперевозчики должны были уплачивать роялти за аренду самолетов и вертолетов. На основании такого подхода БЭБ открыло уголовные производства в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Роза Ветров", Н3Operations и "Скайлайн экспресс". По данным УНН, в аналогичном деле также может фигурировать еще одна авиакомпания – "Урга".

В то же время представители авиационной отрасли настаивают, что проблема возникла из-за неоднозначного толкования налогового законодательства и требует единого государственного подхода. Министерство финансов в ответе на запрос УНН сообщало, что налогообложение операций по лизингу воздушных судов осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом и международными договорами Украины. При этом Налоговый кодекс Украины не предусматривает возможности налогообложения авиализинга как роялти. Поэтому подход Бюро к толкованию авиализинга без изменения налогового законодательства называют давлением, которое может уничтожить целую отрасль пассажирских и транспортных перевозок. Ведь, по данным Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, 86% авиапарка украинских компаний взяты в аренду.

Именно поэтому вопрос авиализинга был вынесен на рассмотрение налогового комитета Общественного совета при Министерстве финансов. По результатам первого заседания было решено инициировать создание при Минфине рабочей группы, которая должна разработать проект обобщающей налоговой консультации относительно налогообложения лизинговых платежей в пользу нерезидентов.

Будущая консультация не будет означать автоматического прекращения ответственности за операции прошлых лет. Вместе с тем она может иметь значение для уже имеющихся споров, поскольку сама необходимость такого разъяснения свидетельствует о неоднозначности применения соответствующей налоговой нормы. Эксперт по налоговому планированию Елена Кузнечикова ранее объясняла УНН, что ОНК может использоваться как дополнительный аргумент в спорах относительно операций, осуществленных до ее утверждения.

Для авиакомпаний это принципиально важно: бизнесу необходимо понимание того, по каким правилам государство оценивает лизинговые операции и какие именно налоговые обязательства из них возникают.

От коммуникации — к конкретному решению

Таким образом, ситуация с авиализингом может стать для БЭБ возможностью продемонстрировать на практике тот подход, о котором говорит само Бюро.

Если для бизнеса важны предсказуемость и честность, о которых заявляет БЭБ, то важно, чтобы после появления позиции компетентного органа государство действовало последовательно, а государственные институты не применяли к одинаковым операциям принципиально разные подходы.

В случае с авиализингом таким документом должна стать обобщающая налоговая консультация Минфина. Она может сформировать унифицированный подход к налогообложению лизинговых платежей и дать сторонам общую правовую основу для дальнейших действий.

Для БЭБ это одновременно возможность показать, что его задекларированный переход от реактивного к проактивному взаимодействию с бизнесом означает не только проведение встреч и открытых обсуждений. Речь идет о готовности слышать аргументы бизнеса, учитывать позицию компетентных государственных органов и действовать в соответствии со сформированными правовыми подходами.

В таком случае именно авиализинг может стать показательным примером, который продемонстрирует, способна ли новая модель взаимодействия БЭБ с бизнесом работать на практике — там, где от решений правоохранителей непосредственно зависят деятельность компаний, их репутационные риски и перспективы сохранения целой отрасли.