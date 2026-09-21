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До 16 часов ожидания: десятки поездов курсируют с задержками на фоне атак рф

Киев • УНН

 • 12571 просмотра

«Укрзализныця» сообщила о задержках десятков поездов от 20 минут до 16 часов 33 минут на фоне российских атак. Больше всего отстает рейс Николаев–Киев.

До 16 часов ожидания: десятки поездов курсируют с задержками на фоне атак рф

В пути задерживаются десятки пассажирских поездов на фоне продолжающихся российских обстрелов. По состоянию на 11:32 понедельника, 21 сентября, рейсы отставали от графика от 20 минут до более чем 16 часов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

Какие поезда задерживаются больше всего

По данным "Укрзализныци", наибольшая задержка у поезда Николаев–Киев. Рейс отстает от графика на 16 часов 33 минуты. Также поезд Николаев–Львов задерживается на 12 часов 40 минут. На 11 часов 58 минут задерживаются рейсы Кривой Рог–Черновцы и Кривой Рог–Рахов.

Поезд Днепр–Ужгород задерживается на 10 часов 36 минут, тогда как Львов–Днепр задерживается на 7 часов 36 минут, как и Трускавец–Днепр.

Также более чем на 5 часов задерживаются поезда Перемышль–Запорожье и Ужгород–Днепр. Одесса–Харьков — с задержкой 4 часа 50 минут.

Задержки рейсов в Киев и за границу

Среди других задержанных поездов — Киев–Хелм задерживается на 3 часа 35 минут, Киев–Варшава — на 3 часа 12 минут.

Ужгород–Киев задерживается на 2 часа 56 минут. Рейс Перемышль–Киев — на 2 часа 24 минуты, Варшава–Киев также на 2 часа 24 минуты.

Напомним

россия продолжает системные атаки на железную дорогу по всей Украине, поэтому часть поездов вынуждена курсировать с существенными задержками ради безопасности.

Алла Киосак

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