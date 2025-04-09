В Черновицкой области мужчина приговорен к 9 годам лишения свободы за изнасилование родной дочери. Девушка забеременела и родила от отца ребенка.
В Черновцах СБУ задержала банду рэкетиров, среди которых был россиянин. Они выбивали деньги с мобилизованных, раненых военных и онкобольных, угрожая насилием.
Укрзализныця добавила два вагона к поезду №7/8 Киев-Черновцы из-за кибератаки, которая сделала невозможной онлайн продажу билетов. Билеты доступны в кассах, количество которых увеличено, особенно в Киеве.
Алена Атаманюк, первый заместитель председателя Черновицкой ОГА, подала в отставку после скандала. Она написала в мессенджере, что руководитель управления ветеранов «не ровня» ей, что вызвало общественный резонанс.
10-летний невакцинированный ребенок умер от кори в Черновицкой области на фоне критически низкого уровня иммунизации. Только 76,5% детей получили необходимые прививки против кори в 2024 году.
32-летний мужчина, который находился в розыске за уклонение от мобилизации, умер во время прохождения военно-врачебной комиссии в Черновцах. Мужчина добровольно явился в военкомат, где ему стало плохо, реанимационные мероприятия не дали результата.
32-летний буковинец, которого разыскивали за уклонение от мобилизации, умер в ТЦК во время прохождения ВВК. Полиция расследует обстоятельства смерти и ждет результатов судебно-медицинской экспертизы.
Правоохранители предотвратили теракт в Черновицкой области, где двое местных жителей по указанию российских спецслужб установили взрывное устройство. Злоумышленники планировали взорвать полицейских, которые бы прибыли на место после анонимного вызова.
В селе Белоусовка Днестровского района обнаружили повреждение флагштоков на местах захоронения защитников Украины. Полиция проводит проверку обстоятельств инцидента.
В Волынской, Полтавской, Львовской, Черновицкой, Винницкой и Ивано-Франковской областях отменили графики отключений света. Решение будет действовать до отдельного распоряжения Укрэнерго.
Силы противовоздушной обороны уничтожили ракету противника над Буковиной. На месте падения обломков в Черновицком районе нет жертв и разрушений.
Правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который организовал нелегальную переправку военнообязанных в Румынию. У подозреваемого обнаружили арсенал оружия, боеприпасы и поддельные документы.
В общежитии Черновицкого учебного заведения двое нетрезвых подростков избили 16-летнего студента, снимая это на видео. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении.
В Черновицкой области спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесу возле села Банилов-Подгорный. Пострадавший провел в лесу почти трое суток, но смог предоставить приблизительные координаты своего местонахождения.
В Черновицкой области силы ПВО уничтожили вражескую ракету во время утренней атаки. Из-за падения обломков повреждены несколько жилых домов в Днестровском районе, пострадавших нет.
"Пробий" Городенка лидирует во Второй лиге Украины и вышел в 1/8 финала Кубка Украины в дебютном профессиональном сезоне. Команда одержала 8 побед в 12 матчах чемпионата и победила в трех кубковых играх.
Кабмин включил в Реестр индустриальных парков парк "Черновцы". Это позволит создать около 750 новых рабочих мест в сфере перерабатывающей промышленности, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
17 высших учебных заведений Украины попали в рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2025. Сумской государственный университет получил самую высокую позицию среди украинских ЗВО, войдя в группу 801-1000.
На автодороге М-19 возле села Грушевка в Черновицкой области произошло ДТП. Патрульные организовали реверсивное движение, но движение транспорта затруднено. По предварительной информации, пострадавших нет.
Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за уничтожение леса и незаконную вырубку. Предусмотрены штрафы до 170 тыс. грн и лишение свободы до 8 лет за тяжкие нарушения.
В Черновцах открылась выставка «Экспедиция по Солнечной системе», созданная швейцарскими учеными. Экспозиция представлена в формате комикса и сопровождается интерактивными занятиями для детей разного возраста.
В Полтаве произошел конфликт между блогером Николасом Кармой и представителем ТЦК. Полиция открыла уголовное производство по статье «Хулиганство», изъят пистолет, похожий на стартовый.
Черновицкий ТЦК заявил, что видео со священником УПЦ, который обвиняет военных в противоправных действиях, является манипулятивным. Военнообязанный, о котором идет речь, не предоставил документы, но после их предоставления получил возможность оформить отсрочку.
В селе Чагор двое мужчин застрелили двух собак и скрылись. Полиция начала уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными и проводит расследование.
Украинские города активно налаживают партнерство с зарубежными муниципалитетами. Это позволяет получать гуманитарную помощь, реализовывать проекты по энергоэффективности и готовиться к послевоенному восстановлению.
На западе Украины сегодня ожидаются дожди, местами значительные. На остальной территории будет преимущественно сухо и тепло. В Киеве ночью возможен кратковременный дождь, днем без осадков, температура 17-19°.
В западных областях Украины ожидаются дожди, в Карпатах - мокрый снег. На остальной территории прогнозируется переменная облачность. Температура воздуха снизится, ветер усилится до 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с.
На Буковине задержан правоохранитель, который подозревается в том, что помогал военнообязанным нелегально пересекать границу с Румынией, за 6 тыс. евро он лично переводя мужчин через лес. Ему грозит до 9 лет заключения.
В Украине 16-18 августа прогнозируется жара до +37° в южных и центральных областях. На западе и севере возможны кратковременные дожди с грозами, в остальных регионах преимущественно без осадков.
В Черновицком районе мать привязывала 10-летнего сына цепью за ногу, удерживая во дворе. Полиция изъяла ребенка из семьи и открыла уголовное производство по статье о пытках.