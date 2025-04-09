За 6 тыс. евро переводил через лес: ГБР задержало правоохранителя за переправку мужчин через границу в Румынию

На Буковине задержан правоохранитель, который подозревается в том, что помогал военнообязанным нелегально пересекать границу с Румынией, за 6 тыс. евро он лично переводя мужчин через лес. Ему грозит до 9 лет заключения.