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"Черные трансплантологи" на Буковине наладили схему продажи анатомических материалов умерших, есть задержанные — генпрокурор

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Четверых работников патологоанатомического бюро подозревают в незаконном изъятии и продаже тканей умерших. Их задержали.

"Черные трансплантологи" на Буковине наладили схему продажи анатомических материалов умерших, есть задержанные — генпрокурор

Правоохранители раскрыли схему незаконной торговли органами и тканями умерших людей на Буковине. Преступную деятельность организовали должностные лица Черновицкого областного патологоанатомического бюро. Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, четырём сотрудникам патологоанатомического бюро сообщили о подозрении, передаёт УНН.

Детали

По словам Генпрокурора, каждый участник "схемы" выполнял свою роль — от взаимодействия с родственниками умерших и подготовки фиктивной документации до непосредственного изъятия анатомических материалов и их последующей логистики к заказчикам. 

Из тел умерших изымали кожу, кости, сухожилия, роговицы и другие ткани. Их продавали предприятиям, которые изготавливают биоимпланты для хирургии и стоматологии. Лицензии на медицинскую практику в сфере трансплантологии у бюро не было, поэтому торговлю с предприятиями-получателями прикрывали фиктивными договорами о "научно-медицинском сотрудничестве", а передачу тканей оформляли как "поставку сырья для изготовления биоимплантов". С некоторыми клиентами работали без договорных отношений 

- сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, родственников умерших манипулятивно склоняли к согласию на такие процедуры, предлагая взамен бесплатное бальзамирование или хранение тела, а также скидки на другие услуги. При этом люди не знали о реальных объёмах изъятий и последующей продаже тканей.

Также задокументированы случаи, когда родственники умерших отказывались дать согласие, но анатомические материалы изымали вопреки их воле. Ещё в одном из эпизодов согласие получили от работника гериатрического пансионата, который опекал умершего человека, хотя похоронами занимались родственники, которых ни о чём не спрашивали.

Собранные материалы доставляли получателям по железной дороге в контейнерах с хладагентом. Зафиксированы, в частности, передача десяти коробок биоматериалов, а также отправка роговиц поездом Черновцы — Одесса. Официальная оплата за такие "услуги" поступала на счёт бюро по актам приёма-передачи оказанных услуг. Параллельно ежемесячно через отделения обмена валют участники схемы получали "теневые наличные", которые делили между собой в зависимости от ролей и количества изъятий 

- добавил Кравченко.

В настоящее время четверо сотрудников Черновицкого областного патологоанатомического бюро задержаны. Им сообщили о подозрении в незаконной торговле анатомическими материалами человека, совершённой по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 143 УК Украины). В помещениях бюро, а также по местам жительства и в автомобилях подозреваемых проведены обыски.

Тело человека — не товар, а горе семьи — не возможность для заработка. Каждому, кто превратил медицинскую деятельность в "чёрный рынок", будет дана соответствующая правовая оценка. Следствие продолжается. Работаем дальше 

- резюмировал Генпрокурор.

Антонина Туманова

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