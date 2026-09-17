Украина успешно применила перехватчик против реактивных "шахедов" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. По его словам, речь идет еще об одном положительном результате испытаний перехватчиков против реактивных "шахедов". Об этом он сообщил на своей странице в Telegram, передает УНН.

Детали

Будем масштабировать. Шаг за шагом находим ответы на российские угрозы и создаем собственные, украинские средства давления на врага. Готовим новые активные и дальнобойные операции - говорится в заявлении главы государства.

Кроме того, он отметил все подразделения, которые выполняют задачи на фронте.

Донецкая область: есть необходимая нам динамика. Купянское направление: готовим усиление. Александровское направление: уничтожаем позиции оккупантов. Особой нашей благодарности по итогам этих дней заслуживают 82-я и 95-я отдельные десантно-штурмовые бригады - написал Зеленский.

Дополнительно

Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит расширение Антибаллистической коалиции и планирует до конца года подготовить первый результат программы Freyja для испытаний.

Напомним

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где речь шла о планах врага. В связи с этим будет переформатирована работа определенных мобильных огневых групп и рубежей противовоздушной обороны.