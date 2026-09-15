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Зеленський анонсував переформатування роботи мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту

Київ • УНН

 • 706 перегляди

На Ставці визначили головні цілі російських планів і рішення для захисту. Посилять РЕБ, закупівлі та роботу мобільних вогневих груп.

Зеленський анонсував переформатування роботи мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де йшлося про плани ворога. У зв'язку з цим буде переформатована робота визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту, передає УНН.

Провів Ставку. Чіткі доповіді розвідок: зафіксували, на що найбільше направлена російська терористична увага у затверджених планах ворога. Є рішення для захисту. Зокрема, відчутно посилимо складову РЕБ та збільшимо обсяг закупівель – контракти підтверджені. Буде також переформатована робота визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту 

- повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Сьогодні, 15 вересня, президенту України Володимиру Зеленському доповів Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий про успішне випробовування ще одного перехоплювача безпілотників.

Антоніна Туманова

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