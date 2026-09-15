Зеленський анонсував переформатування роботи мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де йшлося про плани ворога. У зв'язку з цим буде переформатована робота визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту, передає УНН.

Провів Ставку. Чіткі доповіді розвідок: зафіксували, на що найбільше направлена російська терористична увага у затверджених планах ворога. Є рішення для захисту. Зокрема, відчутно посилимо складову РЕБ та збільшимо обсяг закупівель – контракти підтверджені. Буде також переформатована робота визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту - повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Сьогодні, 15 вересня, президенту України Володимиру Зеленському доповів Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий про успішне випробовування ще одного перехоплювача безпілотників.