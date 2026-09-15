Україна успішно випробувала ще один перехоплювач російських реактивних дронів - Зеленський
Київ • УНН
Україна успішно випробувала ще один перехоплювач і уразила ним "шахед". Керування системою ще потребує доопрацювання.
Сьогодні, 15 вересня, президенту України Володимиру Зеленському доповів Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий про успішне випробовування ще одного перехоплювача безпілотників. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Була сьогодні доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого про новий крок наших виробників: є успішне випробування ще одного перехоплювача проти російських реактивних дронів. "шахед" був успішно уражений, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо – ще потрібен час. Дякую розробникам за активність
Зеленський зазначив, що під час доповіді також говорили про подальші військові операції і далекобійні удари, зокрема разом з міністром оборони Євгенієм Хмарою та Головкомом визначили наступні пріоритетні цілі, необхідні для цього засоби та підготовку.
Результати по далекобійному впливу на російську нафтову основу війни достатньо вагомі, і саме це додає необхідного потенціалу дипломатії
Він додав, що Україна готова робити свої деескалаційні кроки, але партнери мають забезпечити чесність росії в реалізації її дзеркальних кроків щодо критичної інфраструктури.
Нагадаємо
14 вересня Зеленський заявив про прискорення розробки й випробувань нових перехоплювачів дронів. Фінансування роботи вже забезпечили.
Зеленський: завдання – тисяча дронів для далекобійних санкцій на день проти росії28.08.26, 19:50 • 6132 перегляди