Україна успішно випробувала ще один перехоплювач російських реактивних дронів - Зеленський

Сьогодні, 15 вересня, президенту України Володимиру Зеленському доповів Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий про успішне випробовування ще одного перехоплювача безпілотників. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Була сьогодні доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого про новий крок наших виробників: є успішне випробування ще одного перехоплювача проти російських реактивних дронів. "шахед" був успішно уражений, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо – ще потрібен час. Дякую розробникам за активність - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що під час доповіді також говорили про подальші військові операції і далекобійні удари, зокрема разом з міністром оборони Євгенієм Хмарою та Головкомом визначили наступні пріоритетні цілі, необхідні для цього засоби та підготовку.

Результати по далекобійному впливу на російську нафтову основу війни достатньо вагомі, і саме це додає необхідного потенціалу дипломатії - написав Володимир Зеленський.

Він додав, що Україна готова робити свої деескалаційні кроки, але партнери мають забезпечити чесність росії в реалізації її дзеркальних кроків щодо критичної інфраструктури.

Нагадаємо

14 вересня Зеленський заявив про прискорення розробки й випробувань нових перехоплювачів дронів. Фінансування роботи вже забезпечили.

Зеленський: завдання – тисяча дронів для далекобійних санкцій на день проти росії