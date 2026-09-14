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День танкових військ ЗСУ: історія свята

Київ • УНН

 • 63759 перегляди

14 вересня Україна відзначає День танкових військ, започаткований у 2023 році замість Дня танкіста. Танки залишаються важливими у війні дронів, а парк ЗСУ поповнили західні машини.

День танкових військ ЗСУ: історія свята

Сьогодні, 14 вересня, в Україні відзначається День танкових військ. Попри те, що сучасну війну дедалі частіше називають війною дронів, танки та танкові підрозділи не втратили свого значення на полі бою. Бронетехніка продовжує виконувати важливі завдання - підтримувати піхоту, уражати позиції противника, прикривати підрозділи та забезпечувати мобільність військ. УНН розповідає, чому в Україні змінили дату професійного свята танкістів, яку роль танки відіграють у сучасній війні та як за роки повномасштабного вторгнення змінився парк української бронетехніки. 

Чому День танкіста замінили на День танкових військ і коли це сталося

9 вересня 2023 року Президент України Володимир Зеленський, "ушановуючи мужність та героїзм воїнів-танкістів, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій", встановив в Україні День танкових військ, який відзначається щороку 14 вересня. 

Указ Зеленського замінив указ другого Президента України Леоніда Кучми - №922/97, за яким щороку у другу неділю вересня в Україні відзначався День танкістів. 

Сучасну дату встановили, щоб вшанувати мужність українських танкістів і започаткувати нову військову традицію. Символічно її пов’язали з Харківською наступальною операцією 2022 року, після якої 14 вересня український прапор підняли над звільненим Ізюмом.

Історія свята в Україні

Зміна була не лише формальною. Нове свято створили як частину української військової традиції, пов’язаної вже з сучасною історією ЗСУ. Саме 14 вересня 2022 року, після завершення основної фази Харківської наступальної операції та стабілізаційних заходів, над звільненим Ізюмом підняли синьо-жовтий прапор.

Харківський контрнаступ став однією з найрезультативніших операцій Сил оборони у перший рік повномасштабної війни. Танкові підрозділи забезпечували високу швидкість просування та вогневу міць українських сил. За різними даними, під час цієї операції українські військові також захопили 77 російських танків, частину яких надалі використовували проти окупаційних військ.

Тож 14 вересня має подвійне значення. Це професійна дата для українських танкістів і водночас нагадування про одну з операцій, яка показала здатність Сил оборони проводити швидкі механізовані наступи та звільняти значні території. 

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Роль танкових підрозділів у сучасній війні

Війна змінюється швидше, ніж будь-хто встигає адаптуватися. Дрони, розвідка, нові тактики – усе це переписує правила щомісяця. Але є те, що залишається незмінним: коли треба пробити оборону чи прикрити піхоту на землі, туди йде танк.

Зараз війна змінилась, і роль танка на полі бою змінилася також. Але актуальність танкістів ще не згасла. 

Танкові війська залишаються одним із ключових елементів сухопутних сил навіть в умовах війни дронів, високоточної зброї та розвинених систем розвідки. Попри зміну характеру бойових дій, бронетехніка продовжує виконувати критично важливі завдання – від прориву оборони до підтримки піхоти та стримування противника. 

Танкові війська України залишаються важливим елементом сучасної війни, поєднуючи мобільність, вогневу міць і здатність впливати на хід бойових дій. Їхня ефективність сьогодні визначається не лише технічними характеристиками танків, а й рівнем взаємодії з піхотою, артилерією, розвідкою та засобами радіоелектронної боротьби.

Розуміння ролі танкових військ дозволяє краще оцінити, чому бронетехніка продовжує відігравати ключову роль у Збройних Силах України навіть в умовах війни дронів, де технології змінюються швидко, а адаптація стає вирішальним фактором успіху.

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Парк української бронетехніки

Після 2022 року парк української бронетехніки став значно різноманітнішим. Якщо до повномасштабного вторгнення танковий парк ЗСУ являв собою радянські Т-64, Т-72, Т-80 різних модифікацій, то вже після 2022 року Україна отримала від партнерів західні основні бойові танки. 

Т-64 зразка 2017 року Збройних сил України

Важливим стало й переозброєння українських екіпажів на техніку різних стандартів. Наприклад, у 2023 році Велика Британія передала Україні 14 Challenger 2, США оголосили про передачу 31 M1 Abrams, а Німеччина – перших 14 Leopard 2. 

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Надалі кількість західної бронетехніки збільшувалася завдяки внескам інших партнерів.

Американський M1 Abrams з встановленим динамічним захистом "Контакт 1"

Найбільше парк бойових танків поповнила Польща - понад 300 машин, серед яких Т-72, Leopard 2, PT-91 Twardy. 

Leopard 2A4 українських військових 

Як вже зазначалося, парк танків в Україні переважно був радянським спадком, українські конструктори також не стояли на місці, створивши Т-64БМ "Булат", який є модернізацією радянського танка Т-64БВ. Модернізація включала посилення захисту корпусу і башти динамічним захистом "Ніж", більш потужний двигун, а також низку інших удосконалень.

Т-64БМ "Булат"

Також українські конструктори створили один з найкращих сучасних танків - БМ "Оплот", створений Харківським конструкторським бюро машинобудування. БМ "Оплот" є докорінною модернізацією танка Т-84 та найновішим представником серії.

БМ "Оплот"

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Павло Башинський

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