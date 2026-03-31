ЗСУ продовжують використовувати рідкісні словенські танки M-55S, яких Україна отримала лише 28

У Збройних силах України продовжують використовувати словенські танки M-55S, яких було передано лише 28 одиниць. Чергове підтвердження їхньої служби з’явилося після того, як 159-та окрема механізована бригада оприлюднила фото і відео тренувань своїх танкістів на цих машинах, пише УНН із посиланням на матеріал Defense Express.

Деталі

На оприлюднених кадрах видно, що танки додатково оснащені блоками динамічного захисту "Контакт-1" у боковій проєкції, а також захистом верхньої півсфери типу "мангал-капюшон".

Особливість M-55S у тому, що це одна з найрідкісніших танкових машин у розпорядженні ЗСУ. До цього остання публічна згадка про них з’являлася ще у 2024 році, коли обслуговування цих танків демонстрували у 5-й окремій танковій бригаді. Ще раніше, на початку 2023 року, підготовку екіпажів на M-55S показувала 47-ма окрема механізована бригада "Маґура".

M-55S є глибоко модернізованою версією радянського Т-55. Під час модернізації на машину встановили 105-мм гармату типу L7 замість радянської 100-мм гармати, дистанційно керований модуль із кулеметом ДШК, а також балістичний комп’ютер і лазерні датчики LIRD-1A для активації димових гранатометів.

Що відомо про можливе застосування

Модернізацію цих танків Словенія проводила ще у 1999 році за участі ізраїльської компанії Elbit Systems.

З огляду на наявне оснащення та обмежену кількість, M-55S, імовірно, використовуються в українському війську для вогневої підтримки піхоти, а також для стрільби із закритих позицій.

