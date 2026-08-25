Дмитро Говсєєв
Зеленський заявив, що ОПК України потребує масштабування виробництва дронів і далекобійних систем. Президент закликав створити захист від російської балістики.
До 10% дітей у Київському перинатальному центрі народжуються передчасно. Виходжування таких немовлят коштує дорого і повністю не погашається виплатами від НСЗУ.
Народжуваність у столиці знизилася досить суттєво. Про зміну показників розповів директор Перинатального центру столиці Дмитро Говсєєв.
Перинатальний центр Києва офіційно надає платні послуги, оплата за які здійснюється виключно через касу на рахунок закладу. Директор Дмитро Говсєєв спростував зв'язки з фірмою "Медлайф", яка була суборендатором приміщень.
За перше півріччя 2026 року в Києві народилося 8 352 дитини, що є найвищим показником в Україні. Однак народжуваність у столиці впала на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
24-річна жінка народила двох хлопчиків та дівчинку шляхом кесаревого розтину. З 2024 року у центрі народилося 8 трієнь.
Акушер-гінеколог зазначив, що все більше вагітних мають поєднання патологій, таких як, до прикладу, анемія та діабет. Він також наголосив на проблемі недообстежених жінок, зокрема з прифронтових територій.
Грудне молоко захищає немовлят від інфекцій та покращує розвиток мозку. Найкращою альтернативою при його відсутності є перевірене пастеризоване донорське молоко.
Оприлюднено список речей у пологовий та перелік безплатних послуг. Програма медгарантій покриває пологи, анестезію, обстеження та харчування.
У ніч на 15 червня в київському Перинатальному центрі під час ворожого обстрілу народилося четверо дітей. Заклад працює автономно та має обладнані укриття.
ШІ все частіше використовується для прогнозування ефективності лікування та результатів лікування пацієнтів. Технології допомагають виявляти рак і прогнозувати дату пологів.
Через війну зростає кількість патологій у вагітних. Лікарі радять стежити за рухами плоду, тиском та набряками для вчасного виявлення небезпеки.
Українські лікарні адаптуються до реалій війни: атак ворога та блекаутів. Але за такою адаптацією стоїть колосальна робота та дотримання протоколів безпеки.
Врощення плаценти після кесаревого розтину тепер не обов'язково означає видалення матки. У Києві щорічно проводять десятки таких складних операцій.
Хронічний стрес порушує гормональний цикл та знижує жіночу фертильність через кортизол. А під час вагітності це створює ризики прееклампсії та передчасних пологів.
Чи несе загрозу жіночому здоров'ю “надлишок естрогенів” та які ризики виникають після кесаревого розтину розповів акушер-гінеколог Василь Бенюк.
Чим може загрожувати гострий або хронічний стрес для організму вагітної та який вплив стрес має на розвиток плоду, розповів професор Дмитро Говсєєв.
Лідерка руху "Спротив" заявила про п'яне ДТП та фото на кладовищі акушера Володимира Білого. У Перинатальному центрі назвали таку поведінку медика неприйнятною.
Найбільший Перинатальний центр України опинився під шквалом критики – чи все так однозначно і хто може стояти за інформаційними атаками.
В Україні домашні пологи не врегульовані, але лікарні вже пропонують альтернативні програми. Жінки мають змогу народжувати у затишних умовах під наглядом медиків.
Кесарів розтин підвищує ризик врощення плаценти до стінок матки. У Перинатальному центрі Києва проводять унікальні операції для збереження органу.
Дмитро Говсєєв заявив про замовну атаку на тлі аудиту КМДА. Метою кампанії він називає зміну керівництва центру в бізнес-інтересах.
Програма медгарантій покриває супровід вагітності, аналізи та пологи зі знеболенням. Породіллі отримують пренатальний скринінг безкоштовно.
Директор Перинатального центру Києва Дмитро Говсєєв розповів про конкуренцію за пацієнтів. Медична реформа змушує заклади постійно підвищувати якість надання послуг.
Дмитро Говсєєв наголошує, що кесарів розтин – важливий метод для збереження життя матері та дитини, але він не має розглядатися як універсальний інструмент.
Лікар Дмитро Говсєєв зауважує, що з віком дійсно зростає ризик певних генетичних аномалій. Проте наразі медицина просунулася вперед.
Дмитро Говсєєв розповів про об'єднання медзакладів та фінансування від НСЗУ. Керівник пояснив вартість послуг та особливості роботи під час війни.