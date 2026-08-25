Дмитро Говсєєв

З якими патологіями все частіше стикаються вагітні та як їх попередити

Акушер-гінеколог зазначив, що все більше вагітних мають поєднання патологій, таких як, до прикладу, анемія та діабет. Він також наголосив на проблемі недообстежених жінок, зокрема з прифронтових територій.