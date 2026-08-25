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Дмитро Говсєєв

Заслужений лікар України
Говсєєв Дмитро Олександрович – доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, лікар-акушер гінеколог вищої категорії. Директор Перинатального центру Києва. Завідувач Кафедри госпітального акушерства і гінекології та післядипломної освіти Національного медичного університету ім.Богомольця. Входить до складу вчених рад вишу, проходив стажування у ЄС, має значний науковий доробок: навчальні посібники, патенти на винаходи та корисні моделі, автор унікальних методик.
1985
Закінчив Київський медичний інститут ім. акад. О.О.Богомольця
1997
Очолив відділення патології вагітних пологового будинку №5 у Києві
1998
Обійняв посаду заступника головного лікаря з медичної частини Київського міського пологового будинку №5
2019
Обійняв посаду головного лікаря Київського міського пологового будинку №5
2020
Став директором Київського міського пологового будинку №5
2024
Обійняв посаду директора КНП «Перинатальний центр м. Києва»
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Директор Перинатального центру столиці Дмитро Говсєєв заявив про замовну кампанію проти нього та закладу

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Вагітність та пологи за програмою медгарантій: що отримує пацієнтка і чи потрібна додаткова оплата

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Суспільство • 5 травня, 11:34 • 28318 перегляди
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Гроші пішли за пацієнтом, а пацієнт - за лікарем: директор найбільшого Перинатального центру про роботу в умовах медреформи

Директор Перинатального центру Києва Дмитро Говсєєв розповів про конкуренцію за пацієнтів. Медична реформа змушує заклади постійно підвищувати якість надання послуг.

Здоров'я • 1 травня, 11:05 • 51057 перегляди
Ексклюзив
Світовий тренд на кесарів розтин: показання, ризики та ситуація в УкраїніPhoto

Дмитро Говсєєв наголошує, що кесарів розтин – важливий метод для збереження життя матері та дитини, але він не має розглядатися як універсальний інструмент.

Суспільство • 30 квітня, 06:20 • 48878 перегляди
Ексклюзив
Після 30 не пізно - директор Перинатального центру Говсєєв про оптимальний вік для народження дитини

Лікар Дмитро Говсєєв зауважує, що з віком дійсно зростає ризик певних генетичних аномалій. Проте наразі медицина просунулася вперед.

Суспільство • 29 квітня, 05:40 • 21172 перегляди
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Дмитро Говсєєв розповів про об'єднання медзакладів та фінансування від НСЗУ. Керівник пояснив вартість послуг та особливості роботи під час війни.

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