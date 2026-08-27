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У Києві під час повномасштабної війни народилося понад 86 тисяч дітей

Київ • УНН

 • 18595 перегляди

У комунальних медзакладах Києва з початку вторгнення народилося 86 526 дітей. Серед них 1 468 двійнят і 14 трійнят.

У Києві під час повномасштабної війни народилося понад 86 тисяч дітей

За час з початку повномасштабного вторгнення у столиці народилося понад 86,5 тисячі немовлят. Такі дані оприлюднив Департамент охорони здоров'я КМДА, повідомляє УНН.  

У ДОЗ КМДА також поінформували, що від початку повномасштабної війни і станом на 20 серпня 2026 року у комунальних закладах охорони здоров’я столиці народилося 86 526 дітей. Серед них — 44 579 хлопчиків та 41 947 дівчаток. З них - 1 468 двійнят та 14 — трійнят.

Часто такі пологи відбуваються в укритті. Наприклад, як повідомили у столичному Перинатальному центрі, у ніч на 27 серпня в укриттях двох філій центру було прийнято четверо пологів. 

"Кожна дитина, яка народилася в Києві під час повномасштабної війни, є символом віри українців у перемогу та їхньої незламності. Наші медики навчилися працювати в надекстремальних умовах. Усі комунальні пологові будинки та перинатальні центри сьогодні мають необхідне обладнання, щоб надавати допомогу у критичних ситуаціях. Навіть під час найдовших повітряних тривог ми продовжуємо робити все можливе, щоб захистити життя і здоров’я мам та їхніх дітей", — наголосила директорка Департаменту охорони здоров'я міста Києва Тетяна Мостепан.

Як облаштовані укриття у Перинатальному центрі столиці 

УНН вже розповідав про те, як облаштовані так, як функціонують укриття Перинатального центру столиці. Сховища діють на обох філіях. Облаштовані вони завдяки сприянню ЮНІСЕФ та компанії Procter & Gamble.

Як розповів директор Перинатального центру Дмитро Говсєєв, у бомбосховищах є і пологові зали та операційні, обладнані апаратами штучної вентиляції легень, оксигенаторами.

Є  тут необхідне обладнання для виходжування немовлят, а також укриттях і ліжка для пацієнток, палати для другого етапу виходжування малюків. Також є зона доступна тим відвідувачам Центру, яким необхідно перечекати тривогу.

Народженні в укритті: як функціонує бомбосховище пологового будинку30.06.26, 17:32 • 21889 переглядiв

Бомбосховища розраховані на тривале перебування. Укриття мають окремі генератори, запаси технічної води у забетонованих резервуарах, а також запаси питної води та деяких продуктів (чай, цукор, сублімовані супи та каші).

В останні місяці у столиці мало не щоночі тривога - на цей час персонал та пацієнти спускаються до укриття. У Перинатальному центрі діє відповідний протокол і кожен черговий працівник знає свою роль. 

Уся медична команда готова до дій за затвердженими алгоритмами реагування на надзвичайні події – без зупинок та без паніки. На випадок критичної ситуації відпрацьовані маршрути евакуації, постійно підтримується зв’язок із міськими службами.

Як розповіли УНН лікарі центру, на жаль, пологи в укритті вже стали буденністю, але найважливіше – безпека матері та немовляти.   

Ракети не перешкода: як столичні лікарі приймали пологи у найтемнішу ніч атаки на Київ02.07.26, 17:57 • 44134 перегляди

Юлія Мельник

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