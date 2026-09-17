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На Донеччині "вибори" до держдуми рф проводять під наглядом озброєних автоматами людей

Київ • УНН

 • 14300 перегляди

На окупованій Донеччині дострокове голосування до держдуми рф проводять на вулицях під наглядом озброєних людей. Вибори мають завершитися 20 вересня.

На Донеччині "вибори" до держдуми рф проводять під наглядом озброєних автоматами людей

На тимчасово окупованих територіях Донецької області росія проводить дострокове "голосування" на виборах до держдуми рф у присутності озброєних людей. Відео такого процесу оприлюднив Euronews, також про аналогічні випадки повідомляє ASTRA, пише УНН.

Деталі

На кадрах видно переносну скриньку для бюлетенів, яку тримає чоловік у масці та з автоматом. "Голосування" організовують просто на вулицях – біля приватних будинків та під деревами.

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Подібні кадри з'явилися і з окупованого Донецька. Очевидці зафіксували дострокове "голосування" біля під'їзду житлового будинку на вулиці Челюскінців, де біля скриньки перебували озброєні люди у військовій формі.

Агітація та скандали у росії

Водночас у самій росії фіксують низку скандалів навколо виборчої кампанії. У Ярославлі агітаційні матеріали партії "Зелені", за даними ASTRA, виявилися дуже схожими за оформленням і гаслами на матеріали партії "Яблоко".

У рязані агітаторів "єдиної росії" помітили на території музичного училища, хоча російське законодавство забороняє діяльність політичних партій у державних і муніципальних освітніх закладах.

У чебоксарах агітаційний куб кандидата від "єдиної росії" миколи ніколаєва облили фекаліями. Вибори до держдуми рф мають завершитися 20 вересня.

СБУ закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участь у фейкових "виборах" рф14.09.26, 13:39 • 4894 перегляди

Степан Гафтко

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