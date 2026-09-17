На Донеччині "вибори" до держдуми рф проводять під наглядом озброєних автоматами людей

На тимчасово окупованих територіях Донецької області росія проводить дострокове "голосування" на виборах до держдуми рф у присутності озброєних людей. Відео такого процесу оприлюднив Euronews, також про аналогічні випадки повідомляє ASTRA, пише УНН.

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На кадрах видно переносну скриньку для бюлетенів, яку тримає чоловік у масці та з автоматом. "Голосування" організовують просто на вулицях – біля приватних будинків та під деревами.

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Подібні кадри з'явилися і з окупованого Донецька. Очевидці зафіксували дострокове "голосування" біля під'їзду житлового будинку на вулиці Челюскінців, де біля скриньки перебували озброєні люди у військовій формі.

Агітація та скандали у росії

Водночас у самій росії фіксують низку скандалів навколо виборчої кампанії. У Ярославлі агітаційні матеріали партії "Зелені", за даними ASTRA, виявилися дуже схожими за оформленням і гаслами на матеріали партії "Яблоко".

У рязані агітаторів "єдиної росії" помітили на території музичного училища, хоча російське законодавство забороняє діяльність політичних партій у державних і муніципальних освітніх закладах.

У чебоксарах агітаційний куб кандидата від "єдиної росії" миколи ніколаєва облили фекаліями. Вибори до держдуми рф мають завершитися 20 вересня.

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