На Донеччині "вибори" до держдуми рф проводять під наглядом озброєних автоматами людей
Київ • УНН
На окупованій Донеччині дострокове голосування до держдуми рф проводять на вулицях під наглядом озброєних людей. Вибори мають завершитися 20 вересня.
На тимчасово окупованих територіях Донецької області росія проводить дострокове "голосування" на виборах до держдуми рф у присутності озброєних людей. Відео такого процесу оприлюднив Euronews, також про аналогічні випадки повідомляє ASTRA, пише УНН.
Деталі
На кадрах видно переносну скриньку для бюлетенів, яку тримає чоловік у масці та з автоматом. "Голосування" організовують просто на вулицях – біля приватних будинків та під деревами.
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Подібні кадри з'явилися і з окупованого Донецька. Очевидці зафіксували дострокове "голосування" біля під'їзду житлового будинку на вулиці Челюскінців, де біля скриньки перебували озброєні люди у військовій формі.
Агітація та скандали у росії
Водночас у самій росії фіксують низку скандалів навколо виборчої кампанії. У Ярославлі агітаційні матеріали партії "Зелені", за даними ASTRA, виявилися дуже схожими за оформленням і гаслами на матеріали партії "Яблоко".
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