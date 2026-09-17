У Києві до 16 зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки рф

Унаслідок нічної комбінованої атаки російських військ на Київ 17 вересня кількість постраждалих зросла до 16 осіб, серед яких двоє дітей. У трьох районах столиці пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та інфраструктуру, на місцях працюють профільні служби. Про це повідомляє Київський міський голова Віталій Кличко та Поліція Києва, пише УНН.

16 постраждалих на цей час у столиці. Серед них - двоє дітей - йдеться у дописі Кличка.

Наслідки російської ракетно-дронової атаки 17 вересня зафіксовані у трьох районах, повідомляє поліція.

Російські війська вкотре атакували Київ ракетами та безпілотниками. Пошкодження зафіксовані у Дарницькому, Дніпровському та Соломʼянському районах.

Пошкоджені житлові багатоквартирні будинки, навчальні заклади, комунальна будівля, автомобілі та залізнична колія. Постраждали 16 людей, зокрема 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Більшість із них - мешканці пошкодженої 16-поверхівки у Дніпровському районі.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину рф.

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