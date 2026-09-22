Ердоган закликав скасувати право вето в Раді Безпеки ООН та відмовитися від постійних членів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав до масштабної реформи Ради Безпеки ООН, яка передбачатиме скасування права вето та відмову від системи постійного членства. Про це він написав у колонці для Bloomberg Opinion, пише УНН.

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За словами Ердогана, нинішня структура Ради Безпеки залишається відображенням світового порядку, сформованого після Другої світової війни, і вже не відповідає сучасному розподілу сил.

Турецький президент наголосив, що простого розширення Ради Безпеки шляхом надання привілейованого статусу новим країнам недостатньо, оскільки це лише збільшить кількість держав із винятковими повноваженнями.

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Скасування права вето має бути як відправною точкою, так і фундаментальною стратегічною метою будь-якої змістовної реформи – заявив Ердоган.

Він запропонував систему, за якої в Раді Безпеки взагалі не буде постійних членів. Натомість Генеральна Асамблея ООН має обирати держави до Радбезу на визначений термін за принципом ротації. Для повторного членства країні доведеться знову отримати підтримку більшості держав-членів ООН.

Ердоган також виступив за посилення повноважень Генеральної Асамблеї та підзвітності їй Ради Безпеки.

Ми не можемо побудувати міжнародний порядок майбутнього, зберігаючи ієрархії минулого – наголосив президент Туреччини.

За його словами, Анкара працюватиме над формуванням широкої міжнародної коаліції на підтримку реформи ООН, скасування права вето та посилення ролі обраних членів Ради Безпеки.

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