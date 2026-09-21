"Агонія системи": на виборах до держдуми рф могли сфальсифікувати кожен третій голос

Реальна явка на виборах до держдуми рф могла становити менш як 40% замість оголошених ЦВК 59,32%, а близько третини голосів могли бути сфальсифіковані. Про це свідчать розрахунки незалежних електоральних аналітиків, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

За попередніми офіційними результатами, "єдина росія" набирає 57,83% голосів – це найвищий показник партії за всю її історію. Вона може отримати 347 мандатів у держдумі.

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Співзасновник Data Insight Борис Овчинников проаналізував перші 20 тисяч оприлюднених протоколів, що охоплюють близько чверті виборчих дільниць. За його оцінкою, майже на 70% дільниць за межами Москви явку могли фальсифікувати або штучно завищувати, а загалом сумнівними можуть бути близько 31% голосів.

"Агонія системи"

За розрахунками Овчинникова, частка потенційно сфальсифікованих голосів у результаті "єдиної росії" може сягати 55%.

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Аналітик Петро Жижин, який застосував статистичний метод Шпількіна, отримав схожі оцінки явки. За його розрахунками, реальна підтримка "Єдиної росії" могла становити близько 35% замість офіційних майже 58%.

Електоральний експерт і колишній співголова руху "Голос" Роман Удот назвав отримані результати "агонією системи". За його оцінкою, російська влада фактично вичерпала адміністративний ресурс, а масштаб штучного збільшення результату може становити близько 20 відсоткових пунктів.

Аналітики також допускають маніпуляції на користь інших партій. Електоральний аналітик Станіслав Андрейчук звернув увагу на появу в системі ЦВК близько 60 тисяч голосів за "Справедливу росію", після чого партія змогла подолати 5-відсотковий бар'єр і пройти до держдуми.

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