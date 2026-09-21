Трамп тиснутиме на Зеленського в Нью-Йорку, вимагаючи поступки щодо ударів по росії – The Guardian

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, як очікується, наполягатиме на домовленості про взаємне припинення ударів України та росії по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

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Зустріч президентів має відбутися у вівторок на полях тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН. Видання пов'язує позицію Трампа, зокрема, зі стрімким зростанням світових цін на дизельне пальне.

Україна останнім часом посилила далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі. Минулими вихідними українські сили провели масштабну атаку на Московську область, під час якої був уражений великий нафтопереробний завод у Москві.

Трамп закликає не бити по російських НПЗ

У понеділок Трамп заявив, що через удари Україна вивела з ладу значну частину російських потужностей із виробництва дизельного пального. Водночас американський президент закликав Київ припинити такі атаки через дефіцит пального на світовому ринку.

Трамп неодноразово просив Зеленського припинити удари по російських НПЗ у телефонній розмові – Axios

За даними The Guardian, під час візиту до Ірландії минулого тижня Трамп також закликав Зеленського не атакувати російське виробництво дизельного пального. У неділю президенти провели телефонну розмову, під час якої, за даними Financial Times, питання дизельного пального було однією з головних тем.

Середня вартість дизельного пального у США в понеділок сягнула рекордних $6,50 за галон проти $3,19 рік тому. Зростання цін відбулося на тлі війни з Іраном, обмежень судноплавства через Ормузьку протоку та скорочення російських переробних потужностей.

Зеленський заявив, що Україна готова до взаємних кроків із деескалації, якщо росія припинить удари по українській енергетиці, критичній інфраструктурі та об'єктах, пов'язаних з експортом продовольства.

Минулого тижня Трамп заявив про нібито досягнуту домовленість щодо енергетичного перемир'я між Україною та росією. Однак, як зазначає The Guardian, угоду фактично не погодили, а російські удари по українській енергетичній та іншій критичній інфраструктурі продовжилися.

Трамп заявив про втрату рф дизельних потужностей через війну і закликав її припинити - Зеленський відреагував