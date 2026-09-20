Трамп неодноразово просив Зеленського припинити удари по російських НПЗ у телефонній розмові – Axios
Київ • УНН
Трамп під час розмови із Зеленським просив не атакувати російські НПЗ через дефіцит і подорожчання дизпального. Зеленський пояснює удари потребою скоротити постачання військам РФ.
Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським неодноразово просив його припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на джерело, пише УНН.
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За словами співрозмовника видання, Трамп порушував це питання кілька разів через ситуацію з дизельним пальним на світовому ринку.
Слово "дизель" багато разів звучало під час розмови
Трамп публічно закликав Україну не бити по НПЗ
Раніше Трамп уже публічно закликав Зеленського припинити удари по російських об'єктах, пов'язаних із виробництвом дизельного пального. Президент США заявляв, що такі атаки сприяють дефіциту пального та зростанню цін.
При цьому Трамп не закликав Україну повністю припинити удари по території росії, заявивши, що Київ може обирати інші цілі.
Зеленський раніше пояснював Axios, що українські удари по російській паливній інфраструктурі мають на меті, зокрема, скоротити постачання пального російським військам.
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