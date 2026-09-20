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Астропрогноз на тиждень 21–27 вересня: осіннє рівнодення та повня

Київ • УНН

 • 13340 перегляди

Тиждень почнеться сприятливо, але завершиться емоційною повнею в Овні. Астрологиня радить Україні готуватися до політичної напруги.

Астропрогноз на тиждень 21–27 вересня: осіннє рівнодення та повня

Тиждень 21–27 вересня буде насичений астрологічними подіями. На початку періоду очікується сприятливе з’єднання Сонця з Білим Місяцем, 23 вересня відбудеться осіннє рівнодення, а наприкінці тижня - емоційна повня. Про те, що віщує Східний гороскоп спеціально для читачів УНН, розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Деталі

За словами астрологині, перша половина тижня - це важливий і напружений період для України. Зокрема. можуть отримати продовження резонансні політичні та юридичні процеси.

26 вересня о 19:49 за київським часом — емоційна повня в Овні, яка може значно посилити нашу чутливість та імпульсивність. Місяць зростає, серйозного ретроградного впливу особистих планет поки немає, тому перша половина тижня добре підходить для активних дій, нових справ та реалізації задуманого

- каже Ксенія Базиленко.

Втім, за її словами, настрій тижня поступово змінюватиметься: від світлого й оптимістичного початку до значно емоційнішого завершення.

Також експертка зазначає, що на початку тижня Сонце з’єднується з Білим Місяцем — Селеною, що в астрологічній традиції означає світлий символ, пов’язаний із добрими намірами, захистом, підтримкою та сприятливими обставинами.

Тому 21–22 вересня добре розпочинати нові справи, давати старт проєктам, робити перші кроки до важливої мети, приймати рішення, які давно відкладалися. Для когось ці дні можуть принести хорошу новину, несподівану допомогу, потрібну зустріч або просто щасливий збіг обставин. Після великої кількості складних новин нам усім хочеться нарешті почути щось хороше. І початок цього тижня дає нам привід на це сподіватися

- каже астрологиня.

Водночас, 23 вересня відбудеться осіннє рівнодення - одна з чотирьох головних астрономічних точок року разом із весняним рівноденням та літнім і зимовим сонцестояннями, каже експертка.

З давніх часів період осіннього рівнодення був пов’язаний зі збором урожаю, достатком, плодючістю та вдячністю землі за її дари. У різних народів світу завершення збору врожаю супроводжувалося святами, обрядами, спільними трапезами та побажаннями добробуту. Тому 23 вересня добре зібрати за одним столом близьких людей, приготувати багато страв, поставити на стіл сезонні овочі, фрукти, горіхи, випічку. Можна згадати добрим словом своїх предків і подякувати за все хороше, що вже є у вашому житті

- підкреслює Ксенія Базиленко.

Також, за її словами, у сучасній езотеричній традиції цей день також використовують для загадування бажань, практик для залучення достатку, благополуччя та процвітання.

Добре робити приємні покупки та придбання для себе й дому — особливо те, що асоціюється з комфортом, красою та добробутом. Головна символіка цього дня дуже проста: перш ніж просити у життя нового, подякуйте за те, що вже отримали"

- радить астролог.

Від Діви до Терезів: час гармонії та союзів

Ксенія Базиленко наголошує, що у астрології момент осіннього рівнодення збігається з переходом Сонця у знак Терезів — і загальна енергетика поступово змінюється.

Ми залишаємо практичну, вимогливу й зосереджену на деталях Діву та переходимо до Терезів - знака партнерства, гармонії, краси, дипломатії та вміння домовлятися.Тому найближчим часом дедалі важливішими ставатимуть стосунки між людьми: кохання, шлюб, сімейні питання, партнерство, примирення та пошук компромісів.І тут є дуже красива символіка: природа приходить до точки рівноваги - і Терези нагадують нам також шукати баланс у власному житті

- каже астрологиня.

До того ж, за її словами, осінь традиційно була прекрасним часом для весіль.

Урожай уже зібраний, важкі польові роботи завершувалися, а родина могла дозволити собі велике святкування. Молодій родині бажали достатку, благополуччя, щасливого подружнього життя та продовження роду. Тому період після осіннього рівнодення і сьогодні символічно добре використовувати для створення союзів, примирення, зміцнення стосунків і важливих сімейних рішень

- зауважила експертка.

Емоційна повня в Овені

Ксенія Базиленко наголошує, що 26 вересня о 19:49 за київським часом відбудеться повня у знаку Овна.

У момент повні Місяць в Овні перебуватиме поруч із Нептуном. Місяць в астрології пов’язаний із нашими емоціями, підсвідомими реакціями, внутрішніми потребами та відчуттям безпеки, а Нептун здатний ще більше посилювати чутливість і емоційне сприйняття. І все це відбуватиметься в Овні - знаку швидкої реакції, імпульсу та вогню

- каже астрологиня.

Саме тому, за словами експертки, наприкінці тижня ми можемо легше дратуватися, гостріше реагувати на слова інших, приймати багато речей близько до серця, спочатку спалахнути — і лише потім подумати.

Але сама повня підказує нам, де шукати вихід. Місяцю в Овні протистоятиме Сонце у Терезах. З одного боку — сильна емоція, імпульс і бажання негайно відреагувати. З іншого — гармонія, дипломатія, партнерство та вміння знаходити золоту середину. Тому в дні навколо повні не поспішайте приймати важливі рішення на піку емоцій. Якщо хочеться посваритися — дайте собі час заспокоїтися. Якщо здається, що вас не розуміють, — спробуйте поговорити

- підкреслює астрологиня.

Ксенія Базиленко зазначає, що ця тема може залишатися актуальною і протягом наступних двох тижнів.

Надмірна емоційність може завести нас у глухий кут, а вміння домовлятися, приймати ситуацію та знаходити баланс допоможе пройти цей період значно гармонійніше

- додала вона.

Що віщують зірки для України

У гороскопі України в першій половині тижня продовжує діяти важлива напружена конфігурація, про яку я говорила ще минулого тижня, — квадратура транзитного Юпітера до натального Плутона України. У мунданній астрології така конфігурація може торкатися тем міжнародних відносин, права, великих політичних рішень, державних інституцій, влади та боротьби за вплив. Тому юридичні й політичні історії, які вже отримали резонанс, можуть мати продовження

- каже Ксенія Базиленко.

Вона також додала що інформаційний фон залишатиметься напруженим, продовжаться антикорупційні розслідування та складні процеси навколо державних структур.

Астрологічно я не виключаю, що цього тижня можуть з’явитися нові резонансні питання навколо високопосадовців, діяльності державних інституцій, розслідувань та боротьби за вплив. Крім того, у першій половині тижня Місяць формуватиме напружену опозицію до стеліуму важливих планет у гороскопі України — Сонця, Меркурія, Венери та Юпітера

- каже астрологиня.

У мунданній астрології Місяць символічно пов’язують із народом та суспільними настроями.

Тому інформація, яка з’являтиметься в ці дні, може сприйматися особливо гостро, викликати сильні емоції, широке обговорення, суспільний резонанс і невдоволення. Окремо я б звернула увагу на 25 вересня. За астрологічними показниками це може бути один із найбільш напружених днів тижня

- зауважила експертка.

Головна порада тижня від астрологині

Перед нами дуже символічний тиждень. Він починається зі світлої конфігурації, проходить через одну з головних точок року — осіннє рівнодення — і завершується сильною емоційною повнею. Тому використовуйте першу половину тижня для нових починань, важливих справ, зустрічей, покупок та сімейних подій. Дякуйте за те, що вже маєте, і сміливо плануйте наступний етап. А ближче до повні бережіть свій внутрішній спокій. Не все, що ми відчуваємо в момент сильних емоцій, потребує негайної відповіді. Шукайте баланс. Домовляйтеся. Будьте ближчими до тих, кого любите. І нехай перехід до нового сезону принесе у ваше життя більше гармонії, достатку та добрих подій. Бережіть себе та своїх близьких. Нехай цей тиждень принесе нам більше світлих подій і хороших новин. З любов’ю та повагою, ваша астролог Ксенія

- резюмувала експертка.

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