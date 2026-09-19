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Розширення санкції США за депортацію українських дітей до рф: Трамп підписав закон
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Розширення санкції США за депортацію українських дітей до рф: Трамп підписав закон

Київ • УНН

 • 5812 перегляди

Закон США передбачає блокування активів і візові обмеження для причетних до депортації українських дітей. Відповідне рішення ухвалює американський президент.

Розширення санкції США за депортацію українських дітей до рф: Трамп підписав закон

Президент США Дональд Трамп підписав закон, який розширює санкції за участь у депортації українських дітей до росії. Про це йдеться на сайті Білого дому, передає УНН.

Деталі

Закон H.R. 5334 "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026" був 18 вересня. Під обмеження можуть потрапити не лише безпосередні учасники, а й особи, чи організації, що причетні до депортації дітей.

У даному законі передбачаються два види обмежень:

  • повне блокування активів: усе майно та майнові інтереси особи, що перебувають у США або під контролем американських осіб, заморожуються, а будь-які операції з ними забороняються;
    • візові обмеження: особа втрачає право на в'їзд до США і на отримання будь-яких імміграційних пільг, а наявні візи анулюються негайно.

      Порушення заборон передбачає цивільну та кримінальну відповідальність за американським законодавством. Рішення про включення конкретних людей і організацій до списків ухвалює президент США Дональд Трамп.

      Контекст

      Президент США Дональд Трамп підписав закон про "пекельні санкції" проти росії.

      Президент України Володимир Зеленський подякував Трампу та Конгресу США за ухвалення даного рішення. Він закликав якнайшвидше реалізувати закон і посилити тиск на рф.

      Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав "справді історичним днем" підписання президентом США Дональдом Трампом закону, який посилює санкційний тиск на росію.

      Нагадаємо

      Очільник МЗС України повідомив, що Європейський Союз планує запровадити обмеження проти 27 російських фізичних та юридичних осіб, яких пов'язують із депортацією та індоктринацією українських дітей.

      Євген Устименко

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