ЄС готує санкції проти 27 росіян та організацій за депортацію українських дітей – Сибіга

Європейський Союз планує запровадити обмеження проти 27 російських фізичних та юридичних осіб, яких пов'язують із депортацією та індоктринацією українських дітей. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише УНН.

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За його словами, у серпні Україні вдалося повернути додому 103 дітей. Загальна кількість повернутих українських дітей сягнула 2 525.

Депортація та примусове переміщення українських дітей є злочином, і росії не можна дозволити перетворити цей злочин на доконаний факт. Наша мета – повернути кожну українську дитину та притягнути до відповідальності всіх причетних – заявив Сибіга.

Україна готує міжнародну конференцію в Торонто

Литва виділила €600 тис. українським організаціям, які займаються поверненням та реабілітацією дітей. Нова Зеландія стала 51 учасником Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

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Україна разом із Канадою та Норвегією також готує в Торонто Міжнародну конференцію щодо повернення українських дітей, цивільних та військовополонених. Повернення дітей стане одним із ключових питань її порядку денного.

Сибіга закликав розширювати міжнародну коаліцію, посилювати тиск на росію та запроваджувати санкції проти причетних до депортації українських дітей. За його словами, всеосяжний і тривалий мир неможливий без їхнього повернення додому.

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