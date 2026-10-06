У Німеччині 7 жовтня стартує Франкфуртський книжковий ярмарок - Україну представлять 44 видавництва
Київ • УНН
З 7 до 11 жовтня у Франкфурті відбудеться 78-й книжковий ярмарок. Україна представить національний стенд із 44 видавництвами.
З 7 по 11 жовтня у Франкфурт-на-Майні відбудеться 78-й Франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок Frankfurter Buchmesse - найбільша літературна подія в світі, яка щорічно проходить у третю середу жовтня. Цей ярмарок не лише є наймасштабнішим за кількістю відвідувачів, але й за кількістю видавництв, що представляють свої нові книги. Щороку сотні тисяч людей з усього світу з'їжджаються до Франкфурта, щоб долучитися до цієї унікальної літературної події, пише УНН.
Історія Франкфуртського книжкового ярмарку
Франкфуртський книжковий ярмарок існує з середини XV ст. У той час до Франкфурта приїздили друкарі зі Швейцарії, Голландії, Англії, Польщі, Італії і Франції, щоб обмінятися своїми книгами. У середині XVII століття Лейпциг як центр другого німецького книжкового ярмарку перейняв лідерські позиції в Німеччині.
Проте обидві книжкові виставки призупинилися наприкінці XIX ст. - спочатку франкфуртська, а потім і лейпцизька. На початку Першої світової війни Лейпциг відновив свою традицію книжкового ярмарку, а згодом - у 1920-х роках Франкфурт зробив так само. Однак, ці ініціативи довго не проіснували.
Сучасний Франкфуртський книжковий ярмарок почався у 1949 році із двохсот німецьких учасників. 1954 року вперше міжнародних учасників ярмарку було більше, ніж німецьких, а саме, 534 з 19 іноземних країн проти 524 з Німеччини.
Фестиваль "Книжкова країна" у Києві перенесли на весну з міркувань безпеки03.09.26, 01:37 • 5133 перегляди
Сучасний Франкфуртський книжковий ярмарок
Нині протягом п'яти днів у ярмарку беруть участь понад 7,000 експонентів із приблизно 100 країн світу і більше 286,000 відвідувачів. Цьогоріч почесним гостем на ярмарці буде Чехія. Учасники книжкового ярмарку в першу чергу видавці, агенти, книготорговці, бібліотекарі, науковці, художники-ілюстратори, постачальники послуг, продюсери, перекладачі, асоціації художників, авторів, книгопродавців, програмного забезпечення і постачальники мультимедіа.
У Сінгапурі платитимуть людям за читання книг, щоб боротися з думскролінгом 17.09.26, 12:18 • 4310 переглядiв
Україна на ярмарці
У Франкфуртському книжковому ярмарку беруть участь ряд українських провідних видавництв. Україна станом на 2011 рік вісімнадцять разів брала участь у Франкфуртській міжнародній книжковій виставці.
Україна також цього року представить національний стенд на Франкфуртському книжковому ярмарку 2026. Метою цьогорічної участі є привернення уваги світу до українського книговидання, налагодження міжнародних зв'язків та обговорення втрат у сфері культури внаслідок війни.
Український національний стенд розташується у павільйоні 3.1 С13. Свої книги представлятимуть 44 видавництва, серед яких: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, АДЕФ-Україна, АРТБУКС, АССА, Астролябія, АТЕНА, Білка, Богдан, БУКШЕФ, Весна, Віват, Віхола, Видавництво Старого Лева, Гельблау, Горобець, Дах Magazine, Книголав, Ковила Паблішинг, Лабораторія, Літературна агенція "літ ґрунт", Літературна агенція "OVO", Літературна брама, Маміно, МІСОН, Моя книжкова полиця, Наш Формат, Орландо, Основи, Ранок, САФРАН, Стилет і стилос, Ukraїner, Українська Картографічна Група, Уроборос, Фоліо, Час змін інформ, Час майстрів, Читаріум, Чорні вівці, ШКОЛА, Юрінком Інтер, Creative Publishing, Creative Women Publishing, Dach Magazine, ist publishing.
рф боїться українських книжок і має на це підстави - Сибіга закликав партнерів надати Україні більше ППО28.08.26, 22:39 • 3311 переглядiв