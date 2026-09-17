У Сінгапурі платитимуть людям за читання книг, щоб боротися з думскролінгом

Сінгапур платить своїм громадянам за те, щоб вони читали книжки принаймні 15 хвилин на день, намагаючись таким чином боротися із зростанням думскролінгу. Влада країни сподівається, що її стратегія ґейміфікації, яка стартувала цього місяця, покращить концентрацію, критичне мислення та уяву сінгапурців. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

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За цією схемою читачі накопичують бали, які можна обміняти на кілька центів. Людям доведеться зафіксувати 50 щоденних сеансів читання на урядовому вебсайті, щоб заробити 1 сінгапурський долар (80 центів). Сеанс тривалістю 15 хвилин або більше винагороджується 20 віртуальними монетами, а для виплати одного долара потрібно 1000 монет. На день дозволено лише один сеанс читання.

Уряд розглядає способи зробити соціальні мережі менш шкідливими для молодих сінгапурців, зокрема впровадження щоденного ліміту часу. Останнє дослідження показало, що саме думскролінг і залежність завдають найбільшої шкоди молоді.

Влада Сінгапуру нерідко використовує фінансові стимули, намагаючись вплинути на поведінку своїх громадян. Попередні ініціативи у сфері охорони здоров'я включали ваучери в супермаркети за ходьбу та призи за досягнення щоденної норми кроків.

Попри занепокоєння уряду щодо читання, 15-річні підлітки Сінгапуру нещодавно очолили світовий рейтинг з читання у Міжнародній програмі з оцінювання освітніх досягнень (PISA) за 2025 рік, обійшовши Китай та Тайвань.

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