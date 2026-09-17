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The Guardian
Financial Times

У Сінгапурі платитимуть людям за читання книг, щоб боротися з думскролінгом

Київ • УНН

 • 1062 перегляди

У Сінгапурі запустили програму винагород за щоденне читання для боротьби з думскролінгом. За 50 сеансів учасники отримають 1 сінгапурський долар.

У Сінгапурі платитимуть людям за читання книг, щоб боротися з думскролінгом

Сінгапур платить своїм громадянам за те, щоб вони читали книжки принаймні 15 хвилин на день, намагаючись таким чином боротися із зростанням думскролінгу. Влада країни сподівається, що її стратегія ґейміфікації, яка стартувала цього місяця, покращить концентрацію, критичне мислення та уяву сінгапурців. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

За цією схемою читачі накопичують бали, які можна обміняти на кілька центів. Людям доведеться зафіксувати 50 щоденних сеансів читання на урядовому вебсайті, щоб заробити 1 сінгапурський долар (80 центів). Сеанс тривалістю 15 хвилин або більше винагороджується 20 віртуальними монетами, а для виплати одного долара потрібно 1000 монет. На день дозволено лише один сеанс читання.

Уряд розглядає способи зробити соціальні мережі менш шкідливими для молодих сінгапурців, зокрема впровадження щоденного ліміту часу. Останнє дослідження показало, що саме думскролінг і залежність завдають найбільшої шкоди молоді.

Влада Сінгапуру нерідко використовує фінансові стимули, намагаючись вплинути на поведінку своїх громадян. Попередні ініціативи у сфері охорони здоров'я включали ваучери в супермаркети за ходьбу та призи за досягнення щоденної норми кроків.

Попри занепокоєння уряду щодо читання, 15-річні підлітки Сінгапуру нещодавно очолили світовий рейтинг з читання у Міжнародній програмі з оцінювання освітніх досягнень (PISA) за 2025 рік, обійшовши Китай та Тайвань.

ЄС планує запропонувати заборону на використання соцмереж та чат-ботів з ШІ для дітей до 15 років14.09.26, 22:04 • 3974 перегляди

Ольга Розгон

Світ
The Guardian
Сінгапур
Тайвань
Китай