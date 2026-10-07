Дієтолог розповів, чим корисна скумбрія та як її правильно їсти

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Скумбрія є джерелом омега-3, вітамінів D3 і B12 та якісного білка. Детальніше про те, яку користь ця риба може принести організму, кому варто обмежити солону та копчену рибу і як правильно обирати скумбрію, розповів у коментарі для УНН лікар-дієтолог Олександр Кущ.

Омега-3, вітаміни та білок: чим корисна скумбрія

Скумбрія належить до жирної морської риби. Водночас, за словами дієтолога, її жир містить поліненасичені жирні кислоти, які важливі для організму. Крім того, риба містить значну кількість вітамінів і білка.

Скумбрія - це морська жирна риба, і її жир, на відміну від м'яса, - ненасичені жири, а саме поліненасичені жирні кислоти, які риба накопичує в холодних водах Атлантики. Це переважно омега-3 - дуже корисні поліненасичені жирні кислоти, які добре впливають на профілактику атеросклерозу, мозкову діяльність, когнітивні здібності та загалом на стан центральної і периферичної нервових систем. Плюс у скумбрії багато вітаміну B12. Близько 100 грамів скумбрії містять добову норму вітаміну D3, а він дуже важливий для кісток та імунної системи – лікар-дієтолог.

До того ж, вітамін D3, як пояснює лікар, має важливе значення для різних процесів в організмі. Ще однією перевагою скумбрії є її поживність, і при цьому риба ще й залишається одним із доступних продуктів.

Вітамін D3 дуже багатофункціональний. За своєю хімічною структурою він схожий на гормони і є сировиною для виробництва в нашому організмі статевих гормонів, таких як тестостерон, прогестерон та естроген. Він також впливає на стан імунної системи, регулює обмін кальцію і зміцнює кістки, зуби, зв'язки. Плюс скумбрія - відносно дешева і має шикарне джерело білка: у 100 грамах цієї риби міститься близько 18-20 грамів якісного білка – Олександр Кущ.

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Також Олександр Кущ наголошує, що риба може бути одним із джерел білка, вітамінів і мікроелементів, і особливо це актуально в холодний період року, коли люди отримують менше сонячного світла.

Українці зараз, на відміну від, наприклад, скандинавських країн, вживають дуже мало риби, морепродуктів і водоростей. А все, що ми отримуємо з моря, - це джерело мікроелементів, якісного білка, корисних вітамінів. Тому не треба зациклюватися на монодієтах, коли людина вживає виключно курку з ранку до ночі чи одну гречку. Треба мати різноманітні джерела білка, вітамінів і мікроелементів. Особливо це стосується осені та зими, коли ми отримуємо менше вітаміну D за рахунок сонячного проміння – лікар-дієтолог.

Чи можна їсти скумбрію під час схуднення Окремо лікар пояснив, чи варто боятися жирів у складі скумбрії тим, хто намагається схуднути.

Жирів у складі риби боятися не треба. Це не ті жири, які йдуть під шкіру і впливають на зайву вагу. Якщо ми її посмажимо на олії, то риба просто як губка натягне цей жир, і тоді так - ми можемо отримати зайві калорії та трансжири. Але якщо ми правильно готуємо скумбрію, то всі ці жири, які в ній є - дуже корисні. Тому скумбрія цілком підходить людям, які стежать за вагою або намагаються схуднути, якщо не смажити її на олії і не робити надто солоною – Олександр Кущ.

Водночас дієтолог радить поєднувати у раціоні різні види риби, м'ясо, яйця та молочні продукти.

Жорсткої порції скумбрії на добу чи на тиждень немає. Хотілося б, щоб люди вживали різні сорти риби, м'яса, яйця, молочні продукти - все це джерела білка. Краще, коли людина має від трьох до п'яти джерел якісного тваринного і рослинного білка. Тоді в неї є достатньо енергії та будівельної сировини для відновлення м'язів і будь-яких клітин в організмі – лікар-дієтолог.

До того ж, спосіб приготування, каже лікар, ще й впливає на харчову цінність продукту. Найкращим варіантом дієтолог називає свіжу рибу, яку не піддають надмірній термічній обробці. А ось із солоною та копченою скумбрією варто бути обережними.

Чим глибша і сильніша термічна обробка, тим більше ми втрачаємо вітамінів, тому що вони досить нестійкі сполуки. Але це не стосується, наприклад, вітаміну D3 та інших жиророзчинних вітамінів А, D, Е, К, тому що вони менш вразливі до температури. Свіжа риба - це найкраще, що взагалі є, і чим менше часу від вилову до тарілки, тим краще. Я б радив запікати або тушкувати свіжу рибу, а не їсти багато солоної чи копченої – Олександр Кущ.

Крім того, Олександр Кущ наголосив, що надлишок солі може бути проблемою передусім для людей із підвищеним артеріальним тиском.

Людина може переїсти надлишок солі, і це може викликати у людей із підвищеним тиском затримку води та, як наслідок, підвищення артеріального тиску. Тому я б не радив їсти в надлишку солоні продукти. Копчення вбирає в себе деякі смоли під час цього процесу, а смоли – це продукти горіння, які можуть бути канцерогенними. Якщо, наприклад, готувати їжу для дітей, я б радив усе ж таки запікати або тушкувати свіжу рибу – лікар-дієтолог.

Як правильно обирати та готувати скумбрію Лікар також прокоментував поширену думку про те, що риба, зокрема і скумбрія є універсальним засобом для зниження холестерину. За його словами, одна лише риба не може замінити повноцінне лікування, якщо рівень холестерину значно підвищений, але її регулярне вживання може бути частиною здорового раціону.

Одна скумбрія не здолає цей процес і не може бути панацеєю. Підвищення холестерину може бути через різні причини: може бути спадкова холестеринемія, порушення функції печінки чи інші розлади, тому в кожному випадку треба розбиратися окремо. Якщо людина схильна до підвищення холестерину та ризиків атеросклерозу, дієта має бути максимально позбавлена насичених жирів. Загалом ми завжди радимо більше риби та змінювати кулінарію на здорові способи приготування їжі – Олександр Кущ.

Втім, Олександр Кущ зазначає, що жирна риба може забезпечувати організм необхідною кількістю омега-3 за умови регулярного вживання. Він радить включати її до раціону кілька разів на тиждень.Читайте також: Лляна олія: користь, шкода, протипоказання

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Регулярний прийом жирної океанічної риби три-чотири рази на тиждень, порцію хоча б 100-150 грамів, дає нам добову порцію. У скандинавських країнах є під боком шикарне джерело різноманітної жирної океанічної риби - сардини, анчоуси, сьомга та інші. Тому вони мають достатньо цього в раціоні. Риба загалом має бути регулярною частиною харчування – лікар-дієтолог.

Окрему увагу варто приділити й замороженій скумбрії, бо правильна заморозка, за словами дієтолога, допомагає зберегти корисні речовини, тоді як повторне заморожування може погіршити якість продукту. Тому він радить купувати рибу там, де можна бути впевненим у дотриманні умов зберігання.

Якщо заморозка правильно зроблена і правила не порушені, коли риба виловлюється, очищається і проходить глибоку заморозку, то вона практично зберігає всі корисні речовини. Але часто під час транспортування риба підтає, а потім її знову заморожують, то вода в стані льоду в тканинах через такі процеси буквально рве структуру риби, і вона стає схожою на труху. До того ж, це може спричинити бактеріальне забруднення, яке може стати причиною харчових інфекцій – Олександр Кущ.

Лікар також не радить купувати таку рибу на стихійних ринках, тоді як надійнішим варіантом він називає магазини зі спеціальним холодильним обладнанням.