"Це просто скарб": дієтологиня розповіла про користь гарбуза для організму

Гарбуз є популярним сезонним продуктом, який часто використовують у приготуванні різних страв, і саме восени він стає частим гостем на кухнях українців. Втім, його користь насправді недооцінена. Тож, детальніше про властивості гарбуза, як він впливає на організм та чи є обмеження щодо його вживання - розповіла журналістці УНН гастроентерологиня та дієтологиня Лариса Бойченко.

Деталі

За словами лікарки, одна з переваг гарбуза саме у тому, що він може зберігатися протягом багатьох місяців після збору врожаю, якщо його не пошкодити. Лариса Бойченко пояснює, що така здатність пов’язана із захисними властивостями клітин овочу.

Гарбуз - це овоч, який досить довго дозріває. Найголовніше, що якщо він не ушкоджений, коли його зібрали, то може зберігатися майже до літа. Це означає, що він має захисні властивості. Клітини гарбуза мають оболонку, яка здатна протидіяти різним температурам, волозі, комахам та іншій живності, яка хотіла б дістатися до його тканин. Крім того, він має велику стійкість до окислення, тобто гниття" - пояснює гастроентерологин.

Серед поживних речовин овочу фахівчиня окремо виділяє білок і жири.

Гарбуз містить достатню кількість рослинного білка, який дуже добре засвоюється людиною. Наприклад, у бобових також є багато білка, але він складніше перетравлюється, тому за деяких захворювань шлунково-кишкового тракту, нирок чи при подагрі - такі продукти можуть бути небажаними. Гарбуз містить майже таку кількість білка, але не має цих обмежень. Звичайно, його потрібно правильно готувати, але це не змінює його основних корисних властивостей - зазначила Лариса Бойченко.

Також, окрему роль у складі гарбуза відіграють поліненасичені жирні кислоти. За словами дієтологині, саме вони беруть участь у захисті клітин організму.

М’якоть гарбуза містить рослинну олію, хоча в насінні її набагато більше. Рослинна олія багата на поліненасичені жирні кислоти. Вони є захистом від атеросклерозу, старіння та пошкодження наших клітин. Поліненасичені жирні кислоти вбудовуються в оболонку клітин і допомагають захищати їх від стресу, запалення, вірусів та бактерій - додала дієтологиня.

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Важливою складовою гарбуза також є і клітковина - вона входить до складу вуглеводів цього овочу та впливає на відчуття ситості. До того ж, за словами Лариси Бойченко, її також можна пов’язати з підтримкою роботи кишківника та мікрофлори.

Гарбуз містить і прості, і напівпрості, і складні вуглеводи, але складних у ньому найбільше. Це та сама клітковина, яка потрібна для хорошої роботи шлунково-кишкового тракту. Вона створює об’єм їжі та добре насичує, тому її часто використовують у раціонах людей, які знижують вагу. У гарбузі клітковина дуже ніжна, вона не повинна пошкоджувати слизову, а навпаки - м’яко очищує травний тракт. Коли вона доходить до мікрофлори, то стає їжею для неї, тому ми ще й покращуємо свій мікробіом - наголошує гастроентерологиня.

Крім того, за словами дієтологині, гарбуз ще й дуже багатий на вітаміни, які потрібні для роботи різних систем організму.

У гарбузі містяться жиророзчинні вітаміни А та Е, хоча вітаміну Е дуже мало, а також водорозчинний вітамін С і багато вітамінів групи В - B1, B6, B5, B8. Вітаміну B12 немає, тому що він міститься переважно у продуктах тваринного походження. Всі ці вітаміни потрібні для здоров’я шкіри та судин, нормального зору, роботи нервової системи, серця і кровообігу. Вітамін С у гарбузі також є у достатній кількості: якщо щодня з’їдати шматочок приблизно як скибка кавуна, то можна отримати добову норму цього вітаміну - підкреслила Лариса Бойченко.

До речі, насичений помаранчевий колір гарбуза говорить не тільки про його чудовий смак, але й про наявність антиоксидантів, які утворюють такий відтінок. Вони, за словами Лариси Бойченко, допомагають захищати клітини від окислювальних процесів.

Всі сорти гарбуза, навіть світліші, містять багато антиоксидантів. Саме помаранчевий колір свідчить про наявність речовин, які захищають клітини від старіння та пошкодження оксидативним стресом. Будь-яке пошкодження клітини починається з окислення, а антиоксиданти допомагають цьому протидіяти. Тому гарбуз є джерелом великої кількості антиоксидантів, які ми зазвичай намагаємося отримати з різних і дорогих добавок - наголосила дієтологиня.

Що стосується вигляду у якому краще вживати гарбуз, то тут обмежень немає. Сирий чи приготовлений гарбуз - він все одно буде однаково багатим на корисні речовини. Єдине - варто зважати на стан свого здоров’я.

Якщо в людини немає гострих проблем зі шлунково-кишковим трактом - гострого гастриту, дуоденіту, холециститу, панкреатиту, коліту чи ентериту, то гарбуз можна вживати і сирим, і термічно обробленим. Невеликий шматочок, натертий до будь-якого овочевого салату - це вже дуже хороша вітамінна та мікроелементна добавка. Фактично такий продукт може бути природним джерелом багатьох речовин, які люди часто намагаються отримувати у вигляді аптечних вітамінів. Якщо ж є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, то тоді гарбуз краще запекти, відварити, приготувати з нього кашу чи суп - зауважила гастроентерологиня.

Водночас, хоч термічна обробка і не позбавляє гарбуз його основних властивостей, але все ж, Лариса Бойка радить уникати саме сильного обсмажування цього продукту.

Гарбуз не втрачає своїх корисних властивостей при термічній обробці, але якщо його спалити або дуже сильно зашкварити, то він, звичайно, втратить частину своїх властивостей. Але запікати в духовці, варити, готувати на пару чи тушкувати разом з іншими овочами можна. Все, що має в собі корисного гарбуз - він збереже для вас. Крім того, термічно оброблений гарбуз може захищати слизову шлунка та кишківника від подразнення іншими продуктами - підкреслила лікарка.

Також, не варто забувати і про гарбузове насіння, яке теж має чималу користь для організму. Водночас, кількість насіння в раціоні краще контролювати через високу калорійність та особливості травлення насіння.

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Гарбузове насіння складніше перетравлюється, тому його потрібно зовсім небагато. Умовно сім зерняток до будь-якої страви дадуть не тільки додаткові поживні речовини, а й серйозне насичення, тому що насіння калорійне та містить білок. Щоб ви просто знали: гарбузове насіння в перерахунку на грам сухої маси містить білка навіть більше, ніж м’ясо. Тому кількох зерняток цілком достатньо, наприклад, якщо додати їх до салату з невеликою кількістю сирого гарбуза та інших овочів - наголосила Лариса Бойченко.

Окремо Лариса Бойченко звертає увагу на людей із порушеннями вуглеводного обміну. За словами лікарки, їм варто контролювати кількість продукту та час його вживання. Також фахівчиня радить людям із цукровим діабетом зважати на спосіб приготування овочу.

Гарбуз, все ж, містить невелику кількість простих вуглеводів, тому людям із цукровим діабетом потрібно вживати його обережно і не переїдати. Така скибочка, про яку ми говорили, не повинна зашкодити навіть людині з діабетом, але краще їсти її в першій половині дня. Сирий гарбуз, за моїми спостереженнями, не підвищує цукор у крові так, як термічно оброблений. А людям із порушенням вуглеводного обміну останній бажано не вживати ввечері - наголошує гастроентерологиня.

Серед інших властивостей продукту дієтологиня називає вплив на зір, нервову та серцево-судинну системи, а також вважає гарбуз хорошим доповненням до раціону в сезон застуд.

Антиоксиданти, про які ми говорили, допомагають підтримувати нервову систему, зір і роботу серця, сприяють нормальному кровообігу. Гарбуз можна назвати анти-ейдж продуктом, адже він містить речовини, які допомагають протидіяти процесам старіння. Це також донор вітамінів і мікроелементів. Якщо людина захворіла на вірусну інфекцію, то невелика порція гарбуза щодня може бути хорошим доповненням до раціону, а підтримка мікрофлори кишківника допомагає роботі імунної системи - зазначає дієтологиня.

На завершення, дієтологиня Лариса Бойко назвала гарбуз одним з найбільш недооцінених продуктів.

Гарбуз дуже недооцінений. Я вам скажу, що люди іноді ставляться до нього так, ніби це взагалі не їжа, а насправді ж, це просто скарб. Щодо вибору, то зараз є багато харчових сортів, але навіть якщо взяти кормовий гарбуз, який не дуже смачний у сирому вигляді, то це всеодно не змінює його корисних властивостей. Усі гарбузи корисні, абсолютно без винятку. Можливо, у дуже яскраво-помаранчевих сортів трохи більше антиоксидантів, але все інше залишається таким самим. Тож обирати сорт варто передусім за смаком - резюмувала Лариса Бойченко.

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