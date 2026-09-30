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У Токіо вже 34 дні безперервно ллє дощ

Київ • УНН

 • 580 перегляди

У центрі Токіо дощ триває 34-й день поспіль, побивши рекорд 2019 року. За вересень випало 629 мм опадів, що втричі перевищує середню кількість за весь вересень.

У Токіо вже 34 дні безперервно ллє дощ

Токіо оновив погодний рекорд після більш ніж місяця майже безперервних опадів. У вівторок у центральній частині японської столиці дощ зафіксували вже 34-й день поспіль - довшої серії за весь час спостережень тут ще не було, повідомляє УНН із посиланням на Kyodo News.

Деталі

Зазначається, що попередній максимум тримався з 2019 року. Тоді дощова погода зберігалася 33 дні - від кінця червня до кінця липня.

Найбільша кількість опадів протягом поточної смуги становила 156 міліметрів 21 вересня. У центральній частині Токіо до понеділка випало 629 мм опадів, що приблизно втричі перевищує середню кількість за весь вересень

- йдеться у статті.

Очікується, що дощі продовжаться, переважно на сході Японії, приблизно до четверга, частково через осінній дощовий фронт.

Нагадаємо

Минулого тижня щонайменше 7 людей загинули в Японії внаслідок тайфуну "Духуан", ще понад 20 дістали поранення, кілька людей вважаються зниклими безвісти. Десятки тисяч домогосподарств поблизу Токіо залишилися без електроенергії.

Землетрус у Японії сколихнув Токіо, поранено 37 людей23.08.26, 07:59 • 9728 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СвітПогода та довкілля
Токіо
Японія