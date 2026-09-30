У Токіо вже 34 дні безперервно ллє дощ
Київ • УНН
У центрі Токіо дощ триває 34-й день поспіль, побивши рекорд 2019 року. За вересень випало 629 мм опадів, що втричі перевищує середню кількість за весь вересень.
Токіо оновив погодний рекорд після більш ніж місяця майже безперервних опадів. У вівторок у центральній частині японської столиці дощ зафіксували вже 34-й день поспіль - довшої серії за весь час спостережень тут ще не було, повідомляє УНН із посиланням на Kyodo News.
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Зазначається, що попередній максимум тримався з 2019 року. Тоді дощова погода зберігалася 33 дні - від кінця червня до кінця липня.
Найбільша кількість опадів протягом поточної смуги становила 156 міліметрів 21 вересня. У центральній частині Токіо до понеділка випало 629 мм опадів, що приблизно втричі перевищує середню кількість за весь вересень
Очікується, що дощі продовжаться, переважно на сході Японії, приблизно до четверга, частково через осінній дощовий фронт.
Нагадаємо
Минулого тижня щонайменше 7 людей загинули в Японії внаслідок тайфуну "Духуан", ще понад 20 дістали поранення, кілька людей вважаються зниклими безвісти. Десятки тисяч домогосподарств поблизу Токіо залишилися без електроенергії.
Землетрус у Японії сколихнув Токіо, поранено 37 людей23.08.26, 07:59 • 9728 переглядiв