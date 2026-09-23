Тайфун "Духуан" обрушився на Японію, щонайменше 7 людей загинули

Щонайменше 7 людей загинули в Японії внаслідок тайфуну "Духуан", ще понад 20 дістали поранення, кілька людей вважаються зниклими безвісти. Десятки тисяч домогосподарств поблизу Токіо залишилися без електроенергії, повідомляє Yle, пише УНН.

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Рятувальники продовжують пошукові роботи, зокрема в місті Міура на південь від Токіо, де стався зсув ґрунту.

Тайфун уже відійшов від узбережжя Японії в Тихий океан. Після цього влада змогла скасувати або послабити частину попереджень про сильні дощі та зсуви.

За 2 дні випало понад 800 мм опадів

За даними японського суспільного мовника NHK, на острові Осіма приблизно за 120 км на південь від Токіо за 2 дні випало 832 мм опадів. Це більш ніж удвічі перевищує звичайну кількість опадів за весь вересень.

Негода також вплинула на проведення одного з найбільших у світі ігрових ярмарків, який вирішили завершити достроково.

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