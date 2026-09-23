Дольф Лундгрен зізнався, що думав про легальне самогубство під час боротьби з раком

Актор Дольф Лундгрен розповів, що під час багаторічної боротьби з раком переживав важку депресію та розглядав можливість асистованого самогубства у країні, де воно дозволене законом. Про це 68-річний актор написав у нових мемуарах, повідомляє E! News із посиланням на Entertainment Weekly, пише УНН.

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За словами зірки "Роккі IV", у найважчий період лікування він майже втратив надію та навіть обговорював зі своїм братом Йоханом можливість допомогти йому.

Є країни в Європі, як-от Швейцарія, де дозволено легальне самогубство для людей, які невиліковно хворі, але мені все одно, можливо, знадобилася б чиясь допомога там. На той момент я був у депресії та майже втратив будь-яку надію – розповів Лундгрен.

Лікарі змінили прогноз актора

Рак нирки у Лундгрена вперше діагностували у 2015 році. У 2020 році, після поширення пухлин, акторові повідомили, що йому може залишатися лише кілька років життя.

Ситуація змінилася після консультації з лікаркою Александрою Дракакі, яка переглянула його медичні дані та дійшла висновку, що попередній діагноз був неправильним. Лундгрен отримав іншу схему лікування, після чого стан почав покращуватися.

У 2024 році актор оголосив, що позбувся раку. За його словами, пережитий досвід змінив його ставлення до життя та навчив більше цінувати теперішній момент.

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