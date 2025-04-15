Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до фінального етапу Кубка Біллі Джин Кінг. У вересні на українську дружину чекає Світовий фінал у Китаї.
Колишній дім Одрі Хепберн у Швейцарії, де вона прожила 30 років, виставлено на продаж. Маєток у мальовничому селі Толоченаз оцінюється в 22,5 мільйона доларів та має 12 спалень.
Завод, що входить до ВПК рф, пошкоджено. Україна, ЄС, США, Британія, Японія та Швейцарія ввели санкції проти заводу через підтримку війни.
Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ, що відкриває нові можливості для бізнесу. Угода включає сучасні правила походження товарів та зменшення бар’єрів для доступу товарів на ринки.
Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС прагне розширити бізнес з іншими країнами через тарифи США. Також створюється робоча група для моніторингу демпінгу на ринках ЄС.
Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.
Вчора росія завдала удару по Кривому Рогу. Загинуло щонайменше 19 людей, з них 9 дітей. Світова спільнота висловила співчуття родинам загиблих та засудила російську агресію.
Глобальні фондові ринки впали після оголошення Трампом нових мит. Найбільше постраждали акції Nike, Apple, H&M та інших компаній, що залежать від імпорту.
Україна посіла 73-тю позицію в рейтингу найсильніших паспортів світу, поділивши її з Колумбією, Тувалу та Сальвадором. Перше місце отримала Ірландія, обігнавши інші європейські країни.
Президент США оголосив про введення нових мит для окремих країн. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз та Велика Британія - 20%.
Петро Порошенко за 2024 рік задекларував 4,6 млрд грн доходу, що в 30 разів більше, ніж у 2021. З них 1,21 млрд грн виведено за кордон.
Вікторія Ус здобула бронзову медаль на міжнародних змаганнях з веслувального слалому у французькому Унінгу. У змаганнях брали участь 230 спортсменів з 16 країн.
2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.
Український гурт Ziferblat виступить під номером 5 з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі Євробачення-2025. Разом з Україною, у півфіналі виступлять Ісландія, Польща та інші країни.
Українська команда з лижної акробатики у складі Брикіної, Окіпнюка та Котовського здобула срібну медаль на чемпіонаті світу з фристайлу в Енгадіні. Це вже п'ята нагорода в історії.
Максим Перчук виборов золото в особистому заліку, а чоловіча та жіноча команди здобули перемоги у командних змаганнях. Емілі Конрад також принесла бронзу в особистій першості.
Зеппа Блаттера і Мішеля Платіні виправдали швейцарським судом у справі про корупцію. Їх звинувачували у шахрайстві та привласненні 2,26 млн доларів грошей ФІФА у 2011 році.
На швейцарській АЕС Безнау стався збій, що призвів до зупинки ядерного реактора. Причина відмови з’єднання з мережею досліджується, терміни відновлення невідомі.
Доступ до ліків на прифронтових територіях залишається критичним через бойові дії. Лікарі фіксують руйнування аптек та проблеми з логістикою, особливо для літніх людей.
Українська ІТ-індустрія продовжує зростати, збільшуючи свою частку в експорті та сплативши понад $1 млрд податків. Україна експортує ІТ-послуги у 147 країн, серед клієнтів – Microsoft, Meta, NASA та Google.
Велика Британія та ЄС обговорюють конфіскацію заморожених російських активів для збільшення витрат на оборону та посилення тиску на путіна. Переговори включатимуть юридичне та фінансове прикриття для конфіскації.
Український гурт Ziferblat представив конкурсну версію пісні "Bird of Pray" для виступу на Євробаченні-2025 у Базелі. Оновлена композиція отримала оркестрове звучання та нові вокальні партії у приспіві.
НБУ оприлюднив дані про платіжні операції в Україні за 2024 рік. Кредитові перекази домінували з 3,6 млрд операцій всередині країни на суму понад 43 трлн грн, також здійснено 7,1 млн міжнародних переказів.
Італійський співак Olly відмовився від участі в Євробаченні-2025 через збіг дат з його сольним туром. Артист вирішив зосередитися на концертах замість поїздки до Базеля.
Командувач швейцарських збройних сил заявив про готовність надати 200 військових для миротворчої місії в Україні. Для цього потрібен запит від ООН та схвалення уряду Швейцарії.
Представники США та росії неофіційно зустрічаються у Швейцарії для обговорення війни в Україні. Зустрічі відбуваються за участю осіб з дипломатичним досвідом, хоча їхній офіційний статус залишається нез'ясованим.
Переможці національного відбору гурт Ziferblat представлятиме Україну на Євробаченні-2025 у Базелі.
Президент Зеленський заявив, що путін спробує запросити Трампа на парад у москві як "реквізит". Він наголосив на важливості участі Європи у майбутніх переговорах щодо України.
15-річний Єгор Курцев став чемпіоном з фігурного катання на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Спортсмен набрав 130.15 балів у довільній програмі, випередивши естонця та швейцарця.
Федеральна рада Швейцарії затвердила програму підтримки України на 2025-2028 роки з бюджетом €1,6 млрд. Програма охоплює економічне відновлення, розвиток послуг та захист цивільного населення.