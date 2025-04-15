Конкурсант від Італії відмовився від виступу на Євробаченні-2025: в чому причина

Італійський співак Olly відмовився від участі в Євробаченні-2025 через збіг дат з його сольним туром. Артист вирішив зосередитися на концертах замість поїздки до Базеля.