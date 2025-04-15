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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 1990 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 5242 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29620 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160337 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138666 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141609 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136139 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135979 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196704 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77717 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українські тенісистки вперше в історії вийшли у фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до фінального етапу Кубка Біллі Джин Кінг. У вересні на українську дружину чекає Світовий фінал у Китаї.

Спорт • 12 квітня, 18:58 • 3108 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

Колишній дім Одрі Хепберн у Швейцарії, де вона прожила 30 років, виставлено на продаж. Маєток у мальовничому селі Толоченаз оцінюється в 22,5 мільйона доларів та має 12 спалень.

Новини Світу • 10 квітня, 14:37 • 50481 перегляди

У росії заявили про атаку дронів на важливий об'єкт ВПК: що відомо

Завод, що входить до ВПК рф, пошкоджено. Україна, ЄС, США, Британія, Японія та Швейцарія ввели санкції проти заводу через підтримку війни.

Війна • 10 квітня, 12:07 • 11602 перегляди

Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ: що це означає

Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ, що відкриває нові можливості для бізнесу. Угода включає сучасні правила походження товарів та зменшення бар’єрів для доступу товарів на ринки.

Економіка • 8 квітня, 12:55 • 7392 перегляди

Європейський Союз зосередиться на глобальній торгівлі за межами США

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС прагне розширити бізнес з іншими країнами через тарифи США. Також створюється робоча група для моніторингу демпінгу на ринках ЄС.

Економіка • 7 квітня, 15:22 • 13526 перегляди

Зеленський про удар по Кривому Рогу і реакцію США: бояться слова "російська"

Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.

Війна • 5 квітня, 12:00 • 21827 перегляди

Іноземні партнери України відреагували на жорстокий удар рф по мирних людях у Кривому Розі

Вчора росія завдала удару по Кривому Рогу. Загинуло щонайменше 19 людей, з них 9 дітей. Світова спільнота висловила співчуття родинам загиблих та засудила російську агресію.

Війна • 5 квітня, 08:12 • 288163 перегляди

Мита Трампа призвели до найрізкішого падіння акцій США з часів COVID: ситуація на ринках

Глобальні фондові ринки впали після оголошення Трампом нових мит. Найбільше постраждали акції Nike, Apple, H&amp;M та інших компаній, що залежать від імпорту.

Економіка • 4 квітня, 10:30 • 4679 перегляди

Україна піднялася на 73-тє місце в рейтингу найсильніших паспортів світу

Україна посіла 73-тю позицію в рейтингу найсильніших паспортів світу, поділивши її з Колумбією, Тувалу та Сальвадором. Перше місце отримала Ірландія, обігнавши інші європейські країни.

Суспільство • 3 квітня, 05:19 • 8151 перегляди

Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список

Президент США оголосив про введення нових мит для окремих країн. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз та Велика Британія - 20%.

Новини Світу • 2 квітня, 20:46 • 10763 перегляди

Порошенко за 2024 рік збагатів на 4,6 млрд гривень, третину з цих коштів він вивів за кордон

Петро Порошенко за 2024 рік задекларував 4,6 млрд грн доходу, що в 30 разів більше, ніж у 2021. З них 1,21 млрд грн виведено за кордон.

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Спорт • 31 березня, 10:50 • 23845 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.

Економіка • 31 березня, 10:29 • 743290 перегляди

Український гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі Євробачення-2025: під яким номером

Український гурт Ziferblat виступить під номером 5 з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі Євробачення-2025. Разом з Україною, у півфіналі виступлять Ісландія, Польща та інші країни.

Суспільство • 28 березня, 13:42 • 30751 перегляди

Україна здобула срібло на мундіалі з лижної акробатики

Українська команда з лижної акробатики у складі Брикіної, Окіпнюка та Котовського здобула срібну медаль на чемпіонаті світу з фристайлу в Енгадіні. Це вже п'ята нагорода в історії.

Спорт • 27 березня, 13:24 • 22970 перегляди

Три "золота" і "бронза": українські фехтувальники тріумфували на турнірі U-23 у Швейцарії

Максим Перчук виборов золото в особистому заліку, а чоловіча та жіноча команди здобули перемоги у командних змаганнях. Емілі Конрад також принесла бронзу в особистій першості.

Спорт • 26 березня, 21:07 • 17057 перегляди

Колишніх президентів ФІФА та УЄФА виправдали у справі про корупцію

Зеппа Блаттера і Мішеля Платіні виправдали швейцарським судом у справі про корупцію. Їх звинувачували у шахрайстві та привласненні 2,26 млн доларів грошей ФІФА у 2011 році.

Спорт • 25 березня, 11:22 • 23677 перегляди

У Швейцарії зупинили ядерний реактор АЕС Безнау через збій в електромережі

На швейцарській АЕС Безнау стався збій, що призвів до зупинки ядерного реактора. Причина відмови з’єднання з мережею досліджується, терміни відновлення невідомі.

Новини Світу • 24 березня, 13:32 • 7361 перегляди
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Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Доступ до ліків на прифронтових територіях залишається критичним через бойові дії. Лікарі фіксують руйнування аптек та проблеми з логістикою, особливо для літніх людей.

Війна • 24 березня, 11:09 • 130349 перегляди

ІТ-індустрія сплатила понад $1 млрд податків за рік - Федоров

Українська ІТ-індустрія продовжує зростати, збільшуючи свою частку в експорті та сплативши понад $1 млрд податків. Україна експортує ІТ-послуги у 147 країн, серед клієнтів – Microsoft, Meta, NASA та Google.

Економіка • 24 березня, 10:15 • 42111 перегляди

Велика Британія та ЄС ведуть переговори щодо конфіскації заморожених активів рф - Bloomberg

Велика Британія та ЄС обговорюють конфіскацію заморожених російських активів для збільшення витрат на оборону та посилення тиску на путіна. Переговори включатимуть юридичне та фінансове прикриття для конфіскації.

Війна • 18 березня, 06:52 • 21188 перегляди

Гурт Ziferblat оновив пісню "Bird of Pray" для Євробачення-2025

Український гурт Ziferblat представив конкурсну версію пісні "Bird of Pray" для виступу на Євробаченні-2025 у Базелі. Оновлена композиція отримала оркестрове звучання та нові вокальні партії у приспіві.

Культура • 10 березня, 10:35 • 14057 перегляди

Кредитові перекази домінують: як українці проводили платежі у 2024 році

НБУ оприлюднив дані про платіжні операції в Україні за 2024 рік. Кредитові перекази домінували з 3,6 млрд операцій всередині країни на суму понад 43 трлн грн, також здійснено 7,1 млн міжнародних переказів.

Економіка • 26 лютого, 09:21 • 21285 перегляди

Конкурсант від Італії відмовився від виступу на Євробаченні-2025: в чому причина

Італійський співак Olly відмовився від участі в Євробаченні-2025 через збіг дат з його сольним туром. Артист вирішив зосередитися на концертах замість поїздки до Базеля.

Культура • 24 лютого, 00:17 • 109018 перегляди

Швейцарія готова надати 200 солдатів для миротворчої місії в Україні за дев’ять-дванадцять місяців

Командувач швейцарських збройних сил заявив про готовність надати 200 військових для миротворчої місії в Україні. Для цього потрібен запит від ООН та схвалення уряду Швейцарії.

Війна • 23 лютого, 11:20 • 21641 перегляди

Американці та росіяни таємно обговорювали війну в Україні через швейцарський канал - Reuters

Представники США та росії неофіційно зустрічаються у Швейцарії для обговорення війни в Україні. Зустрічі відбуваються за участю осіб з дипломатичним досвідом, хоча їхній офіційний статус залишається нез'ясованим.

Війна • 21 лютого, 06:19 • 31223 перегляди

Ziferblat підписав контракт на представлення України на Євробаченні-2025

Переможці національного відбору гурт Ziferblat представлятиме Україну на Євробаченні-2025 у Базелі.

Суспільство • 15 лютого, 12:59 • 30248 перегляди

Зеленський: путін намагатиметься запросити Трампа на парад у москві 9 травня, як "реквізит у його виставі"

Президент Зеленський заявив, що путін спробує запросити Трампа на парад у москві як "реквізит". Він наголосив на важливості участі Європи у майбутніх переговорах щодо України.

Політика • 15 лютого, 11:36 • 24504 перегляди

Єгор Курцев здобув золоту медаль у фігурному катанні на ЄЮОФ-2025

15-річний Єгор Курцев став чемпіоном з фігурного катання на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Спортсмен набрав 130.15 балів у довільній програмі, випередивши естонця та швейцарця.

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Швейцарія ухвалила нову програму з підтримки відновлення України

Федеральна рада Швейцарії затвердила програму підтримки України на 2025-2028 роки з бюджетом €1,6 млрд. Програма охоплює економічне відновлення, розвиток послуг та захист цивільного населення.

Війна • 12 лютого, 22:43 • 33786 перегляди