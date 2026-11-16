Фото ілюстративне

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти семи морських суден, які є частиною російського тіньового флоту, та шести росіян, причетних до примусової паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Санкційний тиск – наш і партнерів – має залишатись сильним. Санкції – це те, що найбільше сприяє створенню у росії мотиву закінчити війну – наголосив Глава держави.

В одному із санкційних списків – кораблі, що ходять під російським прапором. Ці судна залучені до регулярного перевезення великих обсягів зброї, боєприпасів, військової та іншої техніки для російських окупантів. Більшість суден належать ТОВ "М лізинг" та ТОВ "МГ-флот", які вже під санкціями України, Європейського Союзу, США, Канади, Швейцарії, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії та Японії. П’ять кораблів перебувають під санкціями США, з них два – також під обмеженнями Євросоюзу, Великої Британії, Канади, Швейцарії та Японії.

Ці сім суден регулярно возять російській армії зброю, боєприпаси та техніку. Санкції повинні обмежити можливість суден заходити в порти й отримувати необхідні послуги. Наступний крок – санкції проти їхніх капітанів: хто веде такі судна, відповідатиме особисто – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

До другого санкційного пакета увійшли російські посадовці, які сприяють тимчасовій окупації на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, у Запорізькій області, на півострові Крим та в Севастополі. Вони реалізують російську політику щодо примусової паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях України. Серед підсанкційних осіб – заступниця керівника Федеральної служби судових приставів Росії Валентина Казакова, яка вже перебуває під санкціями США, та начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ РФ по Краснодарському краю Олег Агарков, проти якого запровадила обмеження Канада.

Україна ввела санкції проти причетних до "Рассвєта" та "тіньового флоту" рф

В ОП додали, що примусова паспортизація – один із ключових інструментів, які росія використовує для впливу та контролю над людьми. Це також дає змогу окупантам ставити жителів тимчасово окупованих територій на військовий облік. Щоб примушувати людей брати громадянство рф, росіяни позбавляють їх можливості лікуватися, отримувати пенсію, роботу, здобувати освіту, а також погрожують відібрати дітей.

Україна надасть партнерам усю інформацію для повної синхронізації цих санкцій у міжнародних юрисдикціях.