Украина ввела санкции против семи судов теневого флота рф и шести россиян

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против семи морских судов, являющихся частью российского теневого флота, и шести россиян, причастных к принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированных территориях, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Санкционное давление — наше и партнеров — должно оставаться сильным. Санкции — это то, что больше всего способствует созданию у россии мотива закончить войну — подчеркнул Глава государства.

В одном из санкционных списков — корабли, ходящие под российским флагом. Эти суда задействованы в регулярной перевозке больших объемов оружия, боеприпасов, военной и другой техники для российских оккупантов. Большинство судов принадлежат ООО "М лизинг" и ООО "МГ-флот", которые уже находятся под санкциями Украины, Европейского Союза, США, Канады, Швейцарии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Японии. Пять кораблей находятся под санкциями США, из них два — также под ограничениями Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии и Японии.

Эти семь судов регулярно перевозят российской армии оружие, боеприпасы и технику. Санкции должны ограничить возможность судов заходить в порты и получать необходимые услуги. Следующий шаг — санкции против их капитанов: тот, кто управляет такими судами, будет отвечать лично — подчеркнул советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Во второй санкционный пакет вошли российские должностные лица, содействующие временной оккупации в Донецкой, Луганской, Херсонской областях, в Запорожской области, на полуострове Крым и в Севастополе. Они реализуют российскую политику в отношении принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированных территориях Украины. Среди лиц, подпавших под санкции, — заместитель руководителя Федеральной службы судебных приставов россии Валентина Казакова, которая уже находится под санкциями США, и начальник Главного управления Министерства внутренних дел рф по Краснодарскому краю Олег Агарков, против которого Канада ввела ограничения.

Украина ввела санкции против причастных к "Рассвету" и "теневого флота" рф

В ОП добавили, что принудительная паспортизация — один из ключевых инструментов, которые россия использует для влияния и контроля над людьми. Это также позволяет оккупантам ставить жителей временно оккупированных территорий на воинский учет. Чтобы вынуждать людей получать гражданство рф, россияне лишают их возможности лечиться, получать пенсию, работать, получать образование, а также угрожают отобрать детей.

Украина предоставит партнерам всю информацию для полной синхронизации этих санкций в международных юрисдикциях.