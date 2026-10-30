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Украина ввела санкции против причастных к "Рассвету" и "теневого флота" рф

Киев • УНН

 • 6274 просмотра

Украина ввела санкции против 10 компаний, 19 россиян и 39 судов теневого флота. Ограничения призваны, в частности, сорвать создание «Рассвета».

Украина ввела санкции против причастных к "Рассвету" и "теневого флота" рф

Украина ввела санкции против компаний и лиц, причастных к созданию рф собственной спутниковой системы "Рассвет" для её использования в войне, а также против судов теневого флота. Об этом сообщили в Офисе Президента 30 октября, пишет УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввёл в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских компаний и лиц, привлечённых к созданию спутниковой системы связи "Рассвет", а также против 39 судов российского теневого флота

- сообщили в ОП.

В санкционный пакет, касающийся системы "Рассвет", вошли 10 компаний и связанные с ними 19 россиян. Они причастны к работе над запуском системы "Рассвет", которую агрессор планирует использовать на территории Украины для продолжения своей агрессивной и неспровоцированной войны, указали в ОП.

рф, как отмечается, стремится иметь спутниковую систему, похожую на сеть Starlink, которая позволяла бы управлять войсками, наводить и управлять в онлайн-режиме ударными дронами, в частности "шахедами", и ракетами. Развёртывание этой системы может помочь россии не только осуществлять непрерывное управление средствами поражения в режиме реального времени в Украине, но и создавать угрозы для других стран.

Как сообщается, среди компаний, против которых применены санкции:

  • «Бюро 1440» — разработчик, координатор и системный интегратор проекта «Рассвет»;
    • связанные с этой структурой «Лабс 1440» — специализируется на производстве солнечных батарей для космических аппаратов;
      • «ФАБ Рассвет» — занимается разработкой, производством и сопровождением низкоорбитальных спутников связи, абонентских терминалов;
        • белорусское предприятие «АэроКосмические приборы» — осуществляет разработку и прототипирование компонентов для аэрокосмических систем.

          Также указано, что санкции применены к "5С Групп", которая поставляет в рф иностранное промышленное оборудование и разрабатывает промышленные компьютеры под маркой RMatic. Один из них был поставлен подсанкционному производителю систем РЭБ и дронов "Орлан" и использован в опытно-конструкторской работе в интересах "Бюро 1440". Кроме того, санкции наложены на "Производственное объединение "Аквамаш" — специализируется на механической обработке металлических изделий и изготовлении высокоточных деталей; "Эл-Оптикс" — поставляет, обслуживает и интегрирует оптическое, телекоммуникационное и лазерное оборудование, фотонику и системы квантовой связи; "Элесар-Групп" — поставляет в рф электронные компоненты и оборудование иностранного производства; "Малые космические аппараты" — специализируется на разработке космической техники и наземных средств спутниковой связи.

          ""Рассвет" — это попытка россии создать собственную низкоорбитальную спутниковую систему и использовать её в войне против Украины и для создания угроз всему миру. Проект зависит от иностранных технологий, оборудования и компонентов, поэтому мы бьём по этим цепочкам уже на этапе разработки и призываем партнёров синхронизировать санкции", — подчеркнул советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

          Кроме того, введён очередной санкционный пакет против теневого флота. В пакет вошло 39 морских судов, использующих флаги: россии — 17, Барбадоса — 3, Либерии — 3, Маршалловых Островов — 3, Панамы — 3, Гонконга — 2, Джибути — 2, Багамских Островов — 1, Экваториальной Гвинеи — 1, Зимбабве — 1, Камеруна — 1, Палау — 1, Сьерра-Леоне — 1.

          Они, как сообщается, обеспечивают экспорт российской нефти, нефтепродуктов, а также газового конденсата, что является важнейшим источником дохода бюджета государства-агрессора, который затем направляется на войну против украинцев. Эти суда транспортируют российские энергоносители в порты Китая, Индии, Египта, Турции и других стран. Только одно из них — Vasily Dinkov — и только за первое полугодие 2026 года совершило 15 операций по перевозке около 726 тысяч тонн российской сырой нефти.

          Часть судов уже находится под санкциями Европейского союза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии и Австралии. Украина передаст всю информацию партнёрам для полной синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

          Зеленский ввёл санкции против причастных к производству российской баллистики24.10.26, 13:47 • 47902 просмотра

          Юлия Шрамко

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