$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27986 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 40680 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 47200 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54143 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66475 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56282 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55587 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119085 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81597 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225829 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
60%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86535 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 19801 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16722 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15524 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17150 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86614 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119085 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225829 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402952 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395404 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10813 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15572 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16767 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 19849 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75032 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Багамы

Новости по теме

SpaceX потеряла Starship: Восьмой испытательный полет завершился взрывом

Во время восьмого испытательного полета ракета Starship взорвалась через несколько минут после старта в Техасе. Первый ступень успешно вернулся, но второй потерял стабильность и разрушился над Южной Флоридой.

Новости Мира • 7 марта, 03:39 • 65108 просмотра

На Багамах двух американских туристок укусила акула через несколько минут после прыжка в воду

Две американские туристки пострадали от нападения акулы в бухте Бимини на Багамах. 20-летняя Рилей Декер и 24-летняя Саммер Лейман были спасены друзьями и доставлены в больницу во Флориде.

Новости Мира • 12 февраля, 21:57 • 26350 просмотра

Употреблял наркотики и платил за секс с несовершеннолетней: в Конгрессе США обнародовали скандальный отчет по делу Гетца

Комитет по этике обнаружил, что Мэтт Гетц нарушал правила Палаты представителей, включая оплату сексуальных услуг и хранение наркотиков. Расследование длилось несколько лет и помешало его назначению генпрокурором.

политика • 24 декабря, 03:44 • 22299 просмотра

После инаугурации Трамп обещает «самую масштабную операцию по депортации» в истории США

Дональд Трамп пообещал начать самую масштабную операцию по депортации в истории США после инаугурации в 2025 году. План предусматривает закрытие границ и массовую депортацию нелегальных мигрантов.

Новости Мира • 22 декабря, 23:27 • 20405 просмотра

Ураган "Милтон" прошел через Флориду, оставив 4 жертвы. Байден созвонился с губернатором пораженного штата

Ураган «Милтон» категории 3 прошел через Центральную Флориду, вызвав значительные разрушения. Более 3,3 млн потребителей остались без электричества, зафиксированы жертвы от торнадо.

Новости Мира • 10 октября, 14:14 • 15584 просмотра

Самолет с вице-президентом Малави на борту пропал с радаров - СМИ

Самолет Сил обороны Малави "исчез с радаров" после того, как он покинул столицу Лилонгве в понедельник утром. На боту находился вице-президент страны и еще 9 человек.

Новости Мира • 10 июня, 16:26 • 23493 просмотра

Основателя биржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида приговорили к 25 годам заключения

Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной платформы FTX, был приговорен к 25 годам заключения за хищение 8 миллиардов долларов у клиентов в ходе одной из крупнейших финансовых афер в истории США.

Новости Мира • 29 марта, 10:04 • 27123 просмотра

На Багамах зафиксировали массовые убийства туристов

Посольство США предупредило о бандитских нападениях и убийствах туристов на Багамских островах, жертвами которых в этом году стали 18 человек. Посольство посоветовало туристам избегать сопротивления нападавшим и быть особенно осторожными в восточной части Нассау.

Новости Мира • 28 января, 02:24 • 33520 просмотра