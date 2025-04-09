Во время восьмого испытательного полета ракета Starship взорвалась через несколько минут после старта в Техасе. Первый ступень
успешно вернулся, но второй потерял стабильность и разрушился над Южной Флоридой.
Две американские туристки пострадали от нападения акулы в бухте Бимини на Багамах. 20-летняя Рилей Декер и 24-летняя Саммер Лейман
были спасены друзьями и доставлены в больницу во Флориде.
Комитет по этике обнаружил, что Мэтт Гетц нарушал правила Палаты представителей, включая оплату сексуальных услуг и хранение
наркотиков. Расследование длилось несколько лет и помешало его назначению генпрокурором.
Дональд Трамп пообещал начать самую масштабную операцию по депортации в истории США после инаугурации в 2025 году. План
предусматривает закрытие границ и массовую депортацию нелегальных мигрантов.
Ураган «Милтон» категории 3 прошел через Центральную Флориду, вызвав значительные разрушения. Более 3,3 млн потребителей остались
без электричества, зафиксированы жертвы от торнадо.
Самолет Сил обороны Малави "исчез с радаров" после того, как он покинул столицу Лилонгве в понедельник утром. На боту находился
вице-президент страны и еще 9 человек.
Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной платформы FTX, был приговорен к 25 годам заключения за хищение 8
миллиардов долларов у клиентов в ходе одной из крупнейших финансовых афер в истории США.
Посольство США предупредило о бандитских нападениях и убийствах туристов на Багамских островах, жертвами которых в этом году стали
18 человек. Посольство посоветовало туристам избегать сопротивления нападавшим и быть особенно осторожными в восточной части
Нассау.