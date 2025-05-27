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Дія (сервис)

SpaceX Starship

Старлинк

Нью-Йорк Таймс

Вашингтон Пост

SpaceX готовит новый запуск Starship после предыдущих неудач

Киев • УНН

 • 248 просмотра

SpaceX планирует запуск Starship 27 мая в 23:30 по Гринвичу. Во время полета будет повторно использован ускоритель Super Heavy и протестировано развертывание спутников Starlink.

SpaceX готовит новый запуск Starship после предыдущих неудач

Компания SpaceX планирует сегодня, 27 мая, осуществить девятый тестовый запуск ракеты Starship. Разрешение на запуск команда проекта получила после расследования причин предыдущих аварий, сообщает УНН со ссылкой на Phys.org.

Детали

Запуск планируется в 23:30 по Гринвичу (02:30 28 мая по Киеву), с площадки Starbase в штате Техас.

Ожидается, что во время девятого тестового полета впервые будет повторно использован ускоритель Super Heavy, который уже использовался ранее.

Также планируется протестировать развертывание макетов спутников Starlink и маневры повторного вхождения в атмосферу.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) почти удвоило зону потенциальной опасности полета, что теперь охватывает почти 1 тыс. 600 морских миль (примерно 2 963 километров), включая часть Багамских островов и острова Теркс и Кайкос.

Космический корабль высотой 123 метра является самой большой и самой мощной ракетой-носителем из до сих пор построенных. Он несет надежды Маска сделать человечество мультипланетным видом, отметило издание.

NASA также рассчитывает на вариант Starship, который будет служить посадочным модулем для пилота Artemis-3, миссии по возвращению американцев на Луну.

Однако два последних испытания завершились возгоранием верхних ступеней космического аппарата, которые вызвали дождь огненных обломков над Карибскими островами. Инцидент нарушил полеты, что привело к усилению давления на SpaceX.

Компания делает ставку на то, что ее агрессивный подход к тестированию и запускам, который помог ей стать доминирующей силой в коммерческих космических полетах, окупится.

Справка

Starship является самой большой и самой мощной ракетой, которую когда-либо создавали, и разрабатывается для будущих миссий на Луну и Марс. Программа предусматривает полную многоразовость всех компонентов ракеты, что должно снизить стоимость космических полетов и сделать их более доступными.

Напомним

6 марта 2025 года, во время предыдущего запуска SpaceX, ракета Starship потерпела аварию из-за неисправности одного из двигателей, что вызвало неконтролируемое вращение и активацию системы самоуничтожения.

После анализа предыдущих неудач SpaceX внесла изменения в конструкцию и программное обеспечение ракеты, направленные на повышение надежности полетов.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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