Мэр российского Сочи Андрей Прошунин подписал постановление, ограничивающее право на прыжки с парашютом для лиц, внесённых в реестр так называемых временных ограничительных мер. Об этом говорится в постановлении №3691 от 23 ноября, пишет УНН.

Детали

Документ предусматривает отказ в выдаче разрешений не только на прыжки с парашютом, но и на демонстрационные полёты, запуск беспилотников, проведение авиационных работ и подъём привязных аэростатов.

При рассмотрении заявок чиновники будут проверять заявителей по специальному реестру Минюста РФ. В него вносят россиян, находящихся за границей и которые, по утверждению российских властей, уклоняются от исполнения уголовных наказаний или отдельных административных взысканий.

Кого коснулся новый запрет

Реестр ведут с октября 2026 года. Среди его фигурантов — Михаил Ходорковский, Екатерина Шульман, Юрий Дудь, Любовь Соболь, Максим Кац и Татьяна Лазарева. По состоянию на ноябрь в списке находились 35 человек.

Помимо ограничений на прыжки с парашютом, российские власти могут запретить этим людям распоряжаться имуществом, получать загранпаспорта через консульства, оформлять кредиты, регистрировать недвижимость и транспорт, а также пользоваться рядом электронных государственных услуг.

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