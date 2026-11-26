Кушнер сделал ряд резонансных заявлений и раскрыл детали переговоров о завершении войны в Украине
Киев • УНН
Джаред Кушнер опроверг давление США на Зеленского и заявил о роли Вашингтона как посредника. Он призвал учесть опыт Минских соглашений.
Джаред Кушнер назвал дезинформацией утверждения о давлении Вашингтона на президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что США выступают посредником в переговорах по завершению войны. Об этом он сообщил в интервью, пишет УНН.
Детали
По словам Кушнера, Вашингтон продолжает поддерживать Украину, в частности предоставляя ей разведывательные данные. Он также подчеркнул, что США были крупнейшим донором Украины во время войны.
Мы не оказывали никакого давления на президента Зеленского или украинцев. Наша задача — быть посредником. На самом деле мы их поддерживаем
В то же время он указал на трудности в координации переговорного процесса с Европой. По его словам, европейские лидеры имеют разные взгляды и интересы, из-за чего сложно сформировать единую позицию, которую они представляли бы во время переговоров.
Кушнер призвал учесть опыт Минских соглашений
По мнению Кушнера, будущее мирное соглашение должно учитывать опыт предыдущих договоренностей, в частности Минских. Стороны должны четко понимать свои обязательства, преимущества от их выполнения и последствия нарушения соглашения.
Кушнер также заявил, что москва воспринимает НАТО как угрозу и считает размещение сил Альянса свидетельством стремления нанести россии стратегическое поражение.
Он предположил, что в рамках урегулирования войны можно устранить часть давних противоречий между россией и НАТО, однако не уточнил, какие конкретные шаги для этого необходимо предпринять.
Никаких договорённостей о завершении войны без согласия Украины и Европы не будет — Кушнер25.11.26, 23:37 • 1490 просмотров