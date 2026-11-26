Джаред Кушнер назвал дезинформацией утверждения о давлении Вашингтона на президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что США выступают посредником в переговорах по завершению войны. Об этом он сообщил в интервью, пишет УНН.

Детали

По словам Кушнера, Вашингтон продолжает поддерживать Украину, в частности предоставляя ей разведывательные данные. Он также подчеркнул, что США были крупнейшим донором Украины во время войны.

Мы не оказывали никакого давления на президента Зеленского или украинцев. Наша задача — быть посредником. На самом деле мы их поддерживаем — заявил Кушнер.

В то же время он указал на трудности в координации переговорного процесса с Европой. По его словам, европейские лидеры имеют разные взгляды и интересы, из-за чего сложно сформировать единую позицию, которую они представляли бы во время переговоров.

Кушнер призвал учесть опыт Минских соглашений

По мнению Кушнера, будущее мирное соглашение должно учитывать опыт предыдущих договоренностей, в частности Минских. Стороны должны четко понимать свои обязательства, преимущества от их выполнения и последствия нарушения соглашения.

Кушнер также заявил, что москва воспринимает НАТО как угрозу и считает размещение сил Альянса свидетельством стремления нанести россии стратегическое поражение.

Он предположил, что в рамках урегулирования войны можно устранить часть давних противоречий между россией и НАТО, однако не уточнил, какие конкретные шаги для этого необходимо предпринять.

Никаких договорённостей о завершении войны без согласия Украины и Европы не будет — Кушнер