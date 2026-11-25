Футболист Рахим Стерлинг получил условный срок за вождение под воздействием «веселящего газа»
Киев • УНН
Рахим Стерлинг признал вину в опасном вождении Lamborghini под воздействием закиси азота. Он получил 12 месяцев условно и\r\nзапрет на вождение.
Бывший нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг избежал реального тюремного заключения за опасное вождение автомобиля под воздействием закиси азота — так называемого "веселящего газа". Английский суд приговорил Стерлинга к году условно с испытательным сроком 18 месяцев. Об этом передает УНН со ссылкой на Службу королевской прокуратуры Великобритании.
Сегодня в магистратском суде города Бейasingсток Стерлинга приговорили к 12 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 18 месяцев, а также обязали выполнить 100 часов общественных работ. Кроме того, Стерлингу запретили управлять транспортными средствами в течение 24 месяцев
В ведомстве также показали видео с камер правоохранителей, на котором, как утверждается, Стерлинг, управляя Lamborghini и вдыхая закись азота, резко менял полосы движения на автомагистрали, после чего врезался в ограждение и был задержан полицией.
Столкнувшись с неопровержимыми доказательствами, он признал себя виновным в опасном вождении, хранении закиси азота с целью незаконного вдыхания и отказе предоставить образец для анализа
Как пишет Тhe Guardian, судья Кристи Оллман признала первые два преступления имеющими наивысшую степень вины, но отметила, что благотворительная деятельность Стерлинга и присвоение ему звания члена Ордена Британской империи в 2021 году стали "значительными и существенными" смягчающими обстоятельствами.
Впервые ненормальное поведение Стерлинга заметили в 1:30 ночи 28 мая, когда его увидели вдыхающим воздух из большого розового воздушного шара, сидя за рулем своего черного Lamborghini Urus возле ресторана "Макдоналдс" в городе Хейс.
После бессонной ночи Стерлинг снова сел за руль в 7:45 утра. Четыре полицейских подразделения получили сообщения о том, что Стерлинг ехал по автомагистралям M25, M40 и M3; один из свидетелей описал его манеру вождения как "абсолютно ужасную". Вынужденный обгонять, свидетель увидел, как Стерлинг вдыхал воздух из большого белого шарика.
Съезжая с автомагистрали M3, Lamborghini съехал с проезжей части на трассе A327, врезавшись в разделительную полосу и причинив "значительный ущерб" автомобилю, который, по словам Оллман во время вынесения приговора, "уже не был пригоден к эксплуатации".
Стерлинг прошел первоначальные дорожные тесты на алкоголь в выдыхаемом воздухе и слюне, результаты которых оказались отрицательными на алкоголь, каннабис и кокаин. В полицейском участке Бейasingстока Стерлинг признался, что "у него была проблема с закисью азота", после чего не прошел предварительный тест на нарушение координации.
Оллман отметила, что характер правонарушений был таков, что она рассматривала возможность передачи дела в Королевский суд для вынесения приговора.
Эти правонарушения настолько серьезны, что ни штраф, ни общественные работы не могут быть оправданными. Порог, после которого применяется лишение свободы, явно превышен, и тюремное заключение неизбежно
Что известно о Рахиме Стерлинге
Рахим Стерлинг — воспитанник английского "КПР", откуда в 2010 году перебрался в молодежную команду "Ливерпуля", а впоследствии попал в основной состав "мерсисайдцев".
В 2015 году перешел в "Манчестер Сити", а в 2022 году — в "Челси". Также англичанин выступал на правах аренды за "Арсенал", а последним клубом Стерлинга был нидерландский "Фейеноорд", с которым он расторг контракт в июле этого года.
В настоящее время англичанин остается без контракта в статусе свободного агента.
Также Стерлинг — член Ордена Британской империи (MBE, 2021). Он является одним из самых результативных англичан, когда-либо выступавших в Лиге чемпионов УЕФА (46 результативных действий). Единственный футболист в истории, сыгравший за четыре разных английских клуба в Лиге чемпионов УЕФА.
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