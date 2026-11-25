Рахим Стерлинг / EFE

Бывший нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг избежал реального тюремного заключения за опасное вождение автомобиля под воздействием закиси азота — так называемого "веселящего газа". Английский суд приговорил Стерлинга к году условно с испытательным сроком 18 месяцев. Об этом передает УНН со ссылкой на Службу королевской прокуратуры Великобритании.

Сегодня в магистратском суде города Бейasingсток Стерлинга приговорили к 12 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 18 месяцев, а также обязали выполнить 100 часов общественных работ. Кроме того, Стерлингу запретили управлять транспортными средствами в течение 24 месяцев — сообщает прокурорская служба.

В ведомстве также показали видео с камер правоохранителей, на котором, как утверждается, Стерлинг, управляя Lamborghini и вдыхая закись азота, резко менял полосы движения на автомагистрали, после чего врезался в ограждение и был задержан полицией.

Столкнувшись с неопровержимыми доказательствами, он признал себя виновным в опасном вождении, хранении закиси азота с целью незаконного вдыхания и отказе предоставить образец для анализа — добавили в прокуратуре.

Как пишет Тhe Guardian, судья Кристи Оллман признала первые два преступления имеющими наивысшую степень вины, но отметила, что благотворительная деятельность Стерлинга и присвоение ему звания члена Ордена Британской империи в 2021 году стали "значительными и существенными" смягчающими обстоятельствами.

Впервые ненормальное поведение Стерлинга заметили в 1:30 ночи 28 мая, когда его увидели вдыхающим воздух из большого розового воздушного шара, сидя за рулем своего черного Lamborghini Urus возле ресторана "Макдоналдс" в городе Хейс.

После бессонной ночи Стерлинг снова сел за руль в 7:45 утра. Четыре полицейских подразделения получили сообщения о том, что Стерлинг ехал по автомагистралям M25, M40 и M3; один из свидетелей описал его манеру вождения как "абсолютно ужасную". Вынужденный обгонять, свидетель увидел, как Стерлинг вдыхал воздух из большого белого шарика.

Съезжая с автомагистрали M3, Lamborghini съехал с проезжей части на трассе A327, врезавшись в разделительную полосу и причинив "значительный ущерб" автомобилю, который, по словам Оллман во время вынесения приговора, "уже не был пригоден к эксплуатации".

Стерлинг прошел первоначальные дорожные тесты на алкоголь в выдыхаемом воздухе и слюне, результаты которых оказались отрицательными на алкоголь, каннабис и кокаин. В полицейском участке Бейasingстока Стерлинг признался, что "у него была проблема с закисью азота", после чего не прошел предварительный тест на нарушение координации.

Оллман отметила, что характер правонарушений был таков, что она рассматривала возможность передачи дела в Королевский суд для вынесения приговора.

Эти правонарушения настолько серьезны, что ни штраф, ни общественные работы не могут быть оправданными. Порог, после которого применяется лишение свободы, явно превышен, и тюремное заключение неизбежно — сказала судья.

Что известно о Рахиме Стерлинге

Рахим Стерлинг — воспитанник английского "КПР", откуда в 2010 году перебрался в молодежную команду "Ливерпуля", а впоследствии попал в основной состав "мерсисайдцев".

В 2015 году перешел в "Манчестер Сити", а в 2022 году — в "Челси". Также англичанин выступал на правах аренды за "Арсенал", а последним клубом Стерлинга был нидерландский "Фейеноорд", с которым он расторг контракт в июле этого года.

В настоящее время англичанин остается без контракта в статусе свободного агента.

Также Стерлинг — член Ордена Британской империи (MBE, 2021). Он является одним из самых результативных англичан, когда-либо выступавших в Лиге чемпионов УЕФА (46 результативных действий). Единственный футболист в истории, сыгравший за четыре разных английских клуба в Лиге чемпионов УЕФА.

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