В Украине лазером впервые сбили реактивный дрон "Герань" — советник Зеленского
Киев • УНН
Лазерная система ПВО Blysk сбила реактивный дрон "Герань" во время защиты критической инфраструктуры. Технологию испытают в рамках государственной программы.
В Украине впервые в истории сбили реактивный беспилотник «Герань» лазерной ПВО. Об этом сообщил советник Президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов, передает УНН.
Лазерные установки ПВО «Blysk» от компании Carmin Sky демонстрируют первые результаты в боевых условиях. Недавно боевой лазер, установленный для защиты объекта критической инфраструктуры, впервые в мире сбил реактивный дрон «Герань»
По его словам, технология лазерной системы ПВО развивается в рамках государственной программы «Приватное ПВО» при поддержке кластера оборонных технологий Брейв-1.
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