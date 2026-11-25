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В Украине впервые в истории сбили реактивный беспилотник «Герань» лазерной ПВО. Об этом сообщил советник Президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов, передает УНН.

Лазерные установки ПВО «Blysk» от компании Carmin Sky демонстрируют первые результаты в боевых условиях. Недавно боевой лазер, установленный для защиты объекта критической инфраструктуры, впервые в мире сбил реактивный дрон «Герань» - сообщил «Флеш».

По его словам, технология лазерной системы ПВО развивается в рамках государственной программы «Приватное ПВО» при поддержке кластера оборонных технологий Брейв-1.

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В Украине несколько компаний занимаются разработками в сфере применения лазеров для ПВО. Лазерные технологии очень сложны и финансово затратны, поэтому приятно, когда у кого-то появляются хорошие новости. Пока еще рано говорить о серийном производстве лазера. Продолжаются испытания, во время которых лазеры защищают критические объекты инфраструктуры - резюмировал «Флеш».

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